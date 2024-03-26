Hugh Dallas: "Özgür harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı, 3 civarı müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin; niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz bir baskı altında bıraktın?"

Özgür Yankaya: "Kısacası; hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm o anda odada."