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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Sanayide reel ücret endeksi yüzde 40 arttı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Sanayide reel ücret endeksi yüzde 40 arttı

        Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca çalışılan saate göre hesaplanan sanayide reel birim ücret endeksi 2023 yılında önceki yıla göre arttı. En yüksek artış madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gerçekleşti. Endeks dolar bazında ise 2009 - 2016 dönemindeki seviyenin altında bulunuyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 26.03.2024 - 07:35 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:51
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        Sanayide reel ücret endeksi arttı
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        Sanayide birim ücret endeksi resmi istatistik programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanıyor. Başkanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun sanayi üretim endeksi hesabında kullanılan verileri aylık sanayi üretim soru kağıdından elde edilen veriler ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden hesaplanan ciro bilgilerinden elde ediyor. Çalışılan saat hesaplamasında, TÜİK tarafından yapılan hanehalkı işgücü anketinden elde edilen kayıtlı ücretli çalışanların fiili çalışma saat verisi ile idari kayıtlara dayanan ücretli çalışan verisini kullanıyor.

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        Birim ücret endeksi uluslararası fiyat rekabet gücünün bir ölçüsü olarak değerlendiriliyor. Çalışılan saat başına toplam işgücü maliyetinin çalışılan saat başına çıktıya (işgücü verimliliği) oranı olarak ifade ediliyor.

        Strateji ve Bütçe Başkanlığı sanayide birim ücret endeksini üçer aylık dönemler halinde hesaplıyor. Dördüncü dönem verileri ile birlikte 2023 yılı verileri de ortaya çıktı.

        2015 yılı 100 baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, 2023 yılında sanayide birim ücret endeksi toplam sanayide ilk çeyrekte önceki yıla oranla hızlı bir artış kaydetti. 2022’nin ilk çeyreğinde 101,7 olan endeks 2023’ün ilk çeyreğinde 161,7’ye çıktı. Endeks ikinci çeyrekte 143,5, üçüncü çeyrekte 143,0 olurken, son çeyrekte 125,9 olarak gerçekleşti.

        İmalat sanayii toplam sanayiye paralel bir seyir izledi. İmalat sanayiinde 2022’nin ilk çeyreğinde 101,4 olan endeks, 2023’ün ilk çeyreğinde 160,9’a yükseldi. İkinci çeyrekte 140,8’e geriledikten sonra üçüncü çeyrekte 143,6’ya yükseldi. Son çeyrekte ise 123,3’e geriledi.

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        YILLIK REEL ARTIŞ YÜZDE 40 OLDU

        Çalışılan saate göre yıllık birim ücret endeksi ise TL bazında toplam sanayide 2021 yılında 100,0, 2022’de 102,4 iken 2023 yılında 143,5’e yükseldi. Toplam sanayideki artış yüzde 40 olarak gerçekleşti. En yüksek artış madencilikte olurken, onu enerji sektörü izledi. İmalat sanayii son sırada yer aldı.

        Madencilik sektöründeki birim ücret endeksi yüzde 44 oranında artışla 111,6’dan 160,8’e yükseldi. Enerji sektöründe endeks 111,5’ten 160,1’e, imalat sanayiinde ise 101,6’dan 142,2’ye yükseldi.

        Yıllık sanayide Birim Ücret Endeksi
        Reel Birim Ücret Endeksi - TL
        Toplam Sanayi Madencilik ve Taş ocakçılığı İmalat Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
        2009 96,9 88,0 97,3 105,3
        2010 90,8 92,3 90,4 95,3
        2011 87,4 87,4 87,0 87,8
        2012 91,3 90,6 91,3 86,5
        2013 93,2 94,5 92,4 98,3
        2014 93,7 99,3 92,1 99,1
        2015 97,0 101,7 95,2 102,8
        2016 104,2 106,7 103,0 103,6
        2017 97,1 99,6 95,9 100,5
        2018 98,0 97,7 97,8 97,9
        2019 102,6 99,5 102,8 102,2
        2020 98,9 100,3 98,7 102,9
        2021 100,0 100,0 100,0 100,0
        2022 102,4 111,6 101,6 111,5
        2023 143,5 160,8 142,2 160,1

        DOLAR BAZINDA YÜZDE 52 ARTIŞ

        Sanayide birim ücret endeksi dolar ve euro cinsinden de hesaplanıyor. Toplam sanayide birim ücret endeksi önceki yıla göre 2023’te yüzde 52 oranında artış kaydederek 92,6’dan 140,6’ya çıktı.

        Yıllık sanayide Birim Ücret Endeksi
        Reel Birim Ücret Endeksi - USD
        Toplam Sanayi Madencilik ve Taş ocakçılığı İmalat Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
        2009 159,4 144,9 159,8 174,8
        2010 167,5 170,6 166,6 176,8
        2011 154,5 155,0 153,6 156,1
        2012 163,3 162,3 163,2 155,8
        2013 169,4 172,1 167,7 179,2
        2014 160,7 170,5 158,0 170,9
        2015 144,8 152,6 142,1 154,2
        2016 150,8 154,7 149,0 150,5
        2017 128,9 132,3 127,3 134,3
        2018 116,7 117,0 116,4 117,4
        2019 117,2 113,9 117,4 117,5
        2020 103,8 105,7 103,6 108,3
        2021 100,0 100,0 100,0 100,0
        2022 92,6 101,2 91,9 101,7
        2023 140,6 158,0 139,2 157,8

        Euro bazında reel birim ücret endeksi ise önceki yıla göre yüzde 47 oranında artışla 104,5’ten 154,2’ye yükseldi.

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        Yıllık sanayide Birim Ücret Endeksi
        Reel Birim Ücret Endeksi - EUR
        Toplam Sanayi Madencilik ve Taş ocakçılığı İmalat Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
        2009 136,0 123,6 136,4 148,5
        2010 149,7 151,9 148,9 157,9
        2011 131,6 132,0 130,9 132,8
        2012 150,7 149,5 150,6 143,6
        2013 151,3 153,7 149,9 159,8
        2014 143,5 152,1 141,0 152,6
        2015 154,5 162,6 151,5 164,5
        2016 161,4 165,5 159,4 160,9
        2017 135,8 139,5 134,1 141,1
        2018 116,7 116,9 116,4 117,4
        2019 124,0 120,4 124,3 124,3
        2020 108,5 110,5 108,2 113,0
        2021 100,0 100,0 100,0 100,0
        2022 104,5 114,1 103,7 114,7
        2023 154,2 173,2 152,6 172,9

        DOLAR BAZINDA ENDEKS ÖNCEKİ YILLARIN ALTINDA

        Reel birim ücret endeksi 2023 yılında TL bazında 2009 yılından bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti. Daha önce en yüksek seviyeye 104,2 ile 2016 yılında ulaşmıştı.

        Dolar bazında 2023 yılında her ne kadar yüzde 52’lik artış oldu ise de geçmiş yılların hayli altında kaldı. Dolar bazında sanayide birim ücret endeksi 2009 – 2016 döneminde 144,8 (2015 yılı) ile 169,4 (2013 yılı) arasında seyretti.

        Euro bazında ise sanayide birim ücret endeksi önceki yıla göre yüzde 47 oranında artış kaydederek 104,5’ten 154,2’ye çıktı. Euro bazında endeks 2009 yılından bu yana en yüksek üçüncü yılını yaşadı. Euro bazında endeks 2016 yılında 161,4, 2015 yılında ise 154,5 olarak gerçekleşti. Bu gelişmede euronun son yıllarda dolara karşı değer kaybetmesi etkili oldu.

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        #strateji bütçe başkanlığı
        #TÜİK
        #reel ücret
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