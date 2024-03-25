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        Haberler Magazin Kadir İnanır'dan sevindiren haber... Bugün uyandırılacak - Kadir İnanır'ın son durumu nedir? Uyandı mı? - Magazin haberleri

        Kadir İnanır'dan sevindiren haber

        Kadir İnanır, pazar günü sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. İnanır'dan sevindiren haber geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 14:13 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:34
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          Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

        • 2

          İNME GEÇİRDİ

          İnme geçiren Kadir İnanır'ın sağ tarafı felç olmuş şekilde ve bilinci kapalı olarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        • 3

          Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında şöyle bilgi vermişti; "Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

        • 4

          SEVİNDİREN HABER

          Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. Sevindiren haberi, İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural verdi.

        • 5

          "DİRENMEKTEN VAZGEÇMEYECEK"

          Jülide Kural, konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Kamuoyunun bilgisine; bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır, 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim. Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır.

          Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamında çok önemli bir etken.

          Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz. Çünkü Kadir İnanır, Anadolunun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi; "Bu topraklarda barışı görmeden" gitmemeye kararlı bir sanatçıdır. Karadeniz'in fırtınalarıyla mücadeleyi bilen o toprağın insanı olarak da direnmekten vazgeçmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

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