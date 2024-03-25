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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması! Emekli promosyonu ne kadar oldu? - İş-Yaşam Haberleri

        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması

        SGK'dan emeklilere banka promosyonları verilmesi hakkında açıklama geldi. SGK tarafından yapılan açıklamada "Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 21:33 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:41
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        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aylık alan 12,7 milyon emekli olduğunu belirterek emeklilere aylık ödemelerin bankalar aracılığıyla yapıldığını vurguladı.

        EMEKLİ AYLIĞI PROMOSYONLARI

        Açıklamada "Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

        Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

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        Fotoğraf: AA

        "BELİRLENEN TUTARLAR ASGARİ SEVİYEDE"

        Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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