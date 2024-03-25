Almanya'da Derrick Köhn sevinci!
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün performansı, eski kulübü Hannover 96'da sevinçle karşılandı.
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn, sergilediği performansla eski kulübünün de yüzünü güldürdü.
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Bild'e konuşan Hannover 96 Sportif Direktörü Marcus Mann, Köhn'ün kısa sürede Galatasaray'da ilk 11'e yerleşmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
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Mann yaptığı açıklamada, "Derrick Köhn, buradan daha üst seviyede iyi bir performans gösteriyor. Bu yüzden piyasa değerinde artış olması normal." ifadelerini kullandı.
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Öte yandan Alman sol bekin bu poerformansını sürdürmesi halinde Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takacağı ve Galatasaray'dan beklenenden erken ayrılabileceği belirtildi.
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Hannover, Köhn'ün Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olması halinde satış ücretinden %10 pay alacak.
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Galatasaray'ın 3 milyon 350 bin euro karşılında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Köhn'ün sarı-kırmızılı kulüple son 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Derrick Köhn, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.