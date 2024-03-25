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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Almanya'da Derrick Köhn sevinci! - Son dakika Galatasaray haberi - Galatasaray Haberleri

        Almanya'da Derrick Köhn sevinci!

        Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün performansı, eski kulübü Hannover 96'da sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 18:58 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:58
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        • 1

          Galatasaray'ın ara transfer döneminde Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Derrick Köhn, sergilediği performansla eski kulübünün de yüzünü güldürdü.

        • 2

          Bild'e konuşan Hannover 96 Sportif Direktörü Marcus Mann, Köhn'ün kısa sürede Galatasaray'da ilk 11'e yerleşmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

        • 3

          Mann yaptığı açıklamada, "Derrick Köhn, buradan daha üst seviyede iyi bir performans gösteriyor. Bu yüzden piyasa değerinde artış olması normal." ifadelerini kullandı.

        • 4

          Öte yandan Alman sol bekin bu poerformansını sürdürmesi halinde Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takacağı ve Galatasaray'dan beklenenden erken ayrılabileceği belirtildi.

        • 5

          Hannover, Köhn'ün Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olması halinde satış ücretinden %10 pay alacak.

        • 6

          Galatasaray'ın 3 milyon 350 bin euro karşılında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Köhn'ün sarı-kırmızılı kulüple son 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 7

          Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıkan Derrick Köhn, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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