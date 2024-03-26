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        Haberler Spor Futbol Milli Takım 2005 doğumlu oyuncular bir ilki başardı! - Futbol Haberleri

        2005 doğumlu oyuncular bir ilki başardı!

        19 Yaş Altı Milli Takımımız, Elit Tur'da ikide iki yaparken Avrupa Şampiyonası'na katılmayı da garantiledi. Almanya, Hırvatistan ve Romanya ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltirken bu, aynı zamanda 2005 doğumlu oyuncuları tarihe geçirdi. Milli Takımlar tarihinde daha önce bir yaş grubu hem U17 hem de U19'da Avrupa Şampiyonası'na katılmaya ilk kez 2005 doğumlular ile hak kazandı!

        Giriş: 26.03.2024 - 09:18 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:18
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        Milliler bir ilki başardı!
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        19 Yaş Altı Milli Takımımız, son yıllarda hasret kaldığımız milli başarıları getirmeye devam ediyor. Elit Tur'da mücadele eden ve ikide iki yapan ay-yıldızlılar, Romanya'nın Almanya'yı 3-2 mağlup etmesinin ardından Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

        Zorlu bir grupta Romanya, Almanya ve Hırvatistan ile mücadele eden milliler, yaklaşık sekiz eksikle geldiği turnuvada önce Romanya ardından Hırvatistan'ı ikişer golle mağlup etti.

        ELEMELERE SEKİZ EKSİKLE GİDİLDİ

        Can Uzun, Semih Kılıçsoy, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı A Milli Takım'a uğurlayan U19 Milli Takım, Elit Tur'a bu dört oyuncuya ek olarak dört eksikle daha gitmek durumunda kaldı.

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        Altınordu'dan Furkan Yöntem, Galatasaray'dan Ali Turap Bülbül, Bayern Münih'ten Emirhan Demircan ve Waasland-Beveren'den Hüseyin Ertürk'ün sakatlıkları nedeniyle katılamadığı Elit Tur'dan Avrupa Şampiyonası çıkaran 2005 doğumlu oyuncular aynı zamanda tarihe geçti.

        BİR İLKİ BAŞARDILAR

        Daha önce 17 Yaş Altı'nda Avrupa Şampiyonası'na gitme başarısı gösteren 2005 doğumlu oyuncular, iki farklı yaş grubunda Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden ilk yaş grubu oldu. 2022 yılında U17 Avrupa Şampiyonası'na uzun yıllar sonra giden ay-yıldızlılar, İspanya, Sırbistan ve Belçika ile mücadele etmişti.

        SOYKAN BAŞAR ÖĞRENCİLERİNE GÜVENİYOR

        Daha önce Kenan Yıldız ve Can Yılmaz Uzun gibi yurt dışında top koşturan genç yıldızları ay-yıldızlı formaya kazandıran Soykan Başar, Semih Kılıçsoy ve Arda Güler gibi isimlerin de A Milli Takım'a kadar yükselmesinde pay sahibiydi. Bir yaş grubuyla uzun yıllardır çalışan Başar, mevcut kadroda da A Milli Takım havuzuna girebilecek oyuncu sayısının epey yüksek olduğunu belirtti.

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        YENİ A MİLLİLER DE YOLDA

        Otoriteler, 2005 doğumlu oyuncular arasında Ali Turap Bülbül, Berkay Yılmaz, Baran Ali Gezek, Emirhan Demircan ve Emre Uzun'un üst düzey potansiyelinin bulunduğuna inanırken A Milli Takım havuzuna aday olduklarını belirtiyor.

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