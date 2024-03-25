Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir hastanede muayene olmak için beklediği sırada sedyeden düşürülen Muharrem D.'nin ölümüne ilişkin, hasta bakıcılar ve hemşire hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatıldı.

15 Martta Yenimahalledeki bir hastanenin dahiliye polikliniğinde yatan Muharrem D., hasta bakıcıları refakatinde sedye üzerinde göz muayenesine götürüldü.

SEDYENİN AYARLARIYLA OYNARLARKEN SEDYEDEN DÜŞTÜ

Muharrem D.'ye refakat eden hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T.'nin, sedyenin ayarlarıyla oynadıkları sırada hasta sedyeden düştü.

Sağlık görevlileri, kafa üstü düşen Muharrem D.'nin beyin kanaması geçirdiğini belirledi. REKLAM Yoğun bakım servisine alınan hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DE SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanın ölümünün ardından, hasta bakıcılar Bayram S. ve İsa K. ile hemşire Satı T. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlattı. Muharrem Dnin sedyeden düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, hasta bakıcıların sedyenin ayarlarıyla oynadığı esnada, üzerinde hasta bulunan sedyenin aniden düştüğü, muayene için sıra bekleyenler ve sağlık görevlilerinin telaşla hastayı yerden kaldırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.