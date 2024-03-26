Türkiye, yabancıların çekim merkezi

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Türkiye’nin tarihi ve doğa zenginliğe sahip bir ülke olduğu ülkemizde çekilen yabancı belgesel yapımların çokluğuyla da gözler önüne seriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin tanıtımına ilişkin yoğunlaştırdığı çalışmaların da etkisiyle yabancı yapımlar için ülkemiz, bir çekim merkezi haline geldi.

2023’te; yabancılar tarafından ülkemizde 96 belgesel yapım çekimi gerçekleştirildi.

Yabancıların çekimler için bir üs haline getirdiği ülkemiz sadece belgesel dalında değil, 6 farklı dalda daha çekim yaptı.

2023’te; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 7 farklı dalda toplamda 217 yabancı yapım çekildi. Göbeklitepe Belgesel… 96 TV Programı… 56 Reklam Filmi… 23 Sinema Filmi… 14 TV Dizisi... 12

Klip… 12 Kısa Film… 4 TOPLAM… 217 2022’de de Türkiye'de 96 belgesel yapım çekilmişti. Ardı ardına iki yılda yüksek sayıda belgesel yapımın çekilmesi ülkemizin ne yüksek ölçüde tarihi ve doğa zenginliğine sahip olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.