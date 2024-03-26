Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında son gelişme - Magazin haberleri

        Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında son gelişme

        Entübe edilerek tedbir amaçlı olarak uyutulan Kadir İnanır'ın dün akşam uyandırılacağı açıklanmıştı. Ne var ki uyandırılmadı. Bu durum, sevenleri arasında endişeye neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Pazar günü sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanan Kadir İnanır, bilinci kapalı olarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
          İnme geçirdiği tespit edilen İnanır'ın yapılan kontrollerde sağ tarafının felç olduğu öğrenildi.

        • 2

          Kadir İnanar'a ekimde düzenlenen 30'uncu Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü' takdim edildi.

          Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, pazar günü yaptığı açıklamada, Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında şöyle bilgi vermişti; "Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

        • 3

          Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili iki gün içinde gelişmeler yaşandı.

        • 4

          Gün içinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünden bu yana Kadir İnanır ile ilgili iyi gelişmeler olduğunu belirterek; "Dünden beri yoğun bakımımızda tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel bir beslenme var. Radyolojik görüntüyü, klinik de destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı" dedi.

        • 5

          Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı, Jülide Kural da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Kamuoyunun bilgisine; bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır, 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim.
          Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır. Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamında çok önemli bir etken.
          Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz. Çünkü Kadir İnanır, Anadolunun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi; "Bu topraklarda barışı görmeden" gitmemeye kararlı bir sanatçıdır. Karadeniz'in fırtınalarıyla mücadeleyi bilen o toprağın insanı olarak da direnmekten vazgeçmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

        • 6

          Prof. Dr. Necdet Sağlam, öğleden sonra yeni bir açıklama daha yaparak Kadir İnanır'ın sesli uyarılara da cevap verdiğini vurguladı ve şunları kaydetti; "Yutkunma refleksi var. Bu akşam saatlerinde de uyandırılmasını, makineden ayrılmasını planlıyoruz. Şu anda spontane solunumu da var. Yani kendi kendine soluyabiliyor. Akşam saatlerinde de makineden ayrılmış olacak inşallah. Hem kolunda hem bacağında hareket var fakat seviyesine tam karar verebilmek için tam uyanması gerekiyor. Şu andan itibaren fizik tedavi, rehabilitasyona da başladık. Bundan sonraki süreçte halen risklerimiz var. Kanama, tekrar pıhtı atma riski var. Bunlar olmasın diye gerekli tıbbi tedavileri yapıyoruz ama dünden itibaren görülen tablo hem klinik hem de radyolojik olarak iyiye gidiyor."

        • 7

          Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise; "Biz yarın uyanacak diye bekliyorduk ama doktor bey söyledi, tepki vermeye başlamış. Belki bu akşam uyandıracaklar. O güçlüdür, bunun üstesinden gelecektir. Öyle inanıyoruz. Telefonum dünden beri durmuyor. Artık kaset gibi insanlara sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorum. Ailesi, yeğenleri, kardeşleri, ablaları bekliyoruz. 'Gelmenize gerek yok, şu an yapacağınız bir şey yok' diye. Kendisine zamanında çok iyi şekilde müdahale edildi. İnanıyoruz iyi olacak" ifadelerini kullandı.

        • 8

          Dün yapılan açıklamada, Kadir İnanır'ın akşam saatlerinde uyandırılacağı dile getirilmişti.

        • 9

          Ne var ki uyandırma işlemi dün gece gerçekleştirilmedi. Bu durum, Kadir İnanır'ın sağlığında olumsuz bir gelişme olduğu yönünde endişeye neden oldu.

        • 10

          Kadir İnanır'ın sağlığında olumsuz bir gelişme yok.

        • 11

          Doktorları, daha kontrollü ve sakin uyandırılması için süreyi uzattı. Uyandırılma, bugün gerçekleştirilecek.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Habertürk Anasayfa