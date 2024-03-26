Kadir İnanır'ın sağlığı hakkında son gelişme
Entübe edilerek tedbir amaçlı olarak uyutulan Kadir İnanır'ın dün akşam uyandırılacağı açıklanmıştı. Ne var ki uyandırılmadı. Bu durum, sevenleri arasında endişeye neden oldu
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Pazar günü sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanan Kadir İnanır, bilinci kapalı olarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
İnme geçirdiği tespit edilen İnanır'ın yapılan kontrollerde sağ tarafının felç olduğu öğrenildi.
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Kadir İnanar'a ekimde düzenlenen 30'uncu Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü' takdim edildi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, pazar günü yaptığı açıklamada, Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında şöyle bilgi vermişti; "Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sn. Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
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Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili iki gün içinde gelişmeler yaşandı.
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Gün içinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünden bu yana Kadir İnanır ile ilgili iyi gelişmeler olduğunu belirterek; "Dünden beri yoğun bakımımızda tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel bir beslenme var. Radyolojik görüntüyü, klinik de destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı" dedi.
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Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı, Jülide Kural da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Kamuoyunun bilgisine; bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır, 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim.
Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır. Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamında çok önemli bir etken.
Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz. Çünkü Kadir İnanır, Anadolunun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi; "Bu topraklarda barışı görmeden" gitmemeye kararlı bir sanatçıdır. Karadeniz'in fırtınalarıyla mücadeleyi bilen o toprağın insanı olarak da direnmekten vazgeçmeyecektir" ifadelerine yer verdi.
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Prof. Dr. Necdet Sağlam, öğleden sonra yeni bir açıklama daha yaparak Kadir İnanır'ın sesli uyarılara da cevap verdiğini vurguladı ve şunları kaydetti; "Yutkunma refleksi var. Bu akşam saatlerinde de uyandırılmasını, makineden ayrılmasını planlıyoruz. Şu anda spontane solunumu da var. Yani kendi kendine soluyabiliyor. Akşam saatlerinde de makineden ayrılmış olacak inşallah. Hem kolunda hem bacağında hareket var fakat seviyesine tam karar verebilmek için tam uyanması gerekiyor. Şu andan itibaren fizik tedavi, rehabilitasyona da başladık. Bundan sonraki süreçte halen risklerimiz var. Kanama, tekrar pıhtı atma riski var. Bunlar olmasın diye gerekli tıbbi tedavileri yapıyoruz ama dünden itibaren görülen tablo hem klinik hem de radyolojik olarak iyiye gidiyor."
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Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise; "Biz yarın uyanacak diye bekliyorduk ama doktor bey söyledi, tepki vermeye başlamış. Belki bu akşam uyandıracaklar. O güçlüdür, bunun üstesinden gelecektir. Öyle inanıyoruz. Telefonum dünden beri durmuyor. Artık kaset gibi insanlara sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorum. Ailesi, yeğenleri, kardeşleri, ablaları bekliyoruz. 'Gelmenize gerek yok, şu an yapacağınız bir şey yok' diye. Kendisine zamanında çok iyi şekilde müdahale edildi. İnanıyoruz iyi olacak" ifadelerini kullandı.
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Dün yapılan açıklamada, Kadir İnanır'ın akşam saatlerinde uyandırılacağı dile getirilmişti.
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Ne var ki uyandırma işlemi dün gece gerçekleştirilmedi. Bu durum, Kadir İnanır'ın sağlığında olumsuz bir gelişme olduğu yönünde endişeye neden oldu.
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Kadir İnanır'ın sağlığında olumsuz bir gelişme yok.
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Doktorları, daha kontrollü ve sakin uyandırılması için süreyi uzattı. Uyandırılma, bugün gerçekleştirilecek.