Güvenlik krizi nedeniyle OHAL ilan edilmişti: Ekvador'un en genç belediye başkanı suikastla öldürüldü

SEYAHAT ETTİKLERİ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDULAR

Merco Press'in haberine göre, güvenlik krizi nedeniyle iki ayı aşkın süredir olağanüstü halin (OHAL) yürürlükte olduğu Ekvador'da ülkenin en genç belediye başkanı 27 yaşındaki Garcia ile Loor, seyahat ettikleri araçta ölü bulundu.