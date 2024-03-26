Boeing'de yeni CEO arayışı
ABD'li uçak üreticisi Boeing'in yönetim kurulu, CEO Dave Calhoun'un yıl sonunda görevden ayrılma kararı sonrası şirketin başına geçecek önemli bir isim arıyor. Analistlerin açıklamasına göre şirkette dışarıdan üst düzey bir isim bulma düşüncesi ağır basıyor.
Son dönemde güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen ABD'li uçak üreticisi Boeing'in CEO'su Dave Calhoun'un yıl sonunda istifa edeceği açıklanmıştı.
Açıklama sonrası şirketin hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken, yeni CEO için de arayışlar başladı.
Reuters'ın haberine göre Boeing'in yönetim kurulu şirketin dümenine geçecek önemli bir isim arıyor. Birçok endüstri yöneticisi ve analistin tahminlerine göre ise çare dışarıdan bir isim bulmaktan geçiyor.
Yeni CEO; şirketi eski gücüne geri döndürmesi ve kaybedilen güveni kazandırması gibi çok sayıda zorlu görevle karşı karşıya kalacağı belirtilirken bu sürede Boeing'in hedeflerini gerçekleştirmesi ve Avrupalı rakibi Airbus'a karşı ilerleme kaydetmesinin de beklenildiği ifade edildi.
MUHTEMEL ADAYLAR
Sadece üç ay önce, Boeing Stephanie Pope'u geleceğin lideri olarak tanımladıktan sonra Pope, Boeing'in ticari bölümünün başına getirildi.
Analistlere göre yeni pozisyonu, üst düzey bir göreve geçme ihtimalini şimdilik azaltıyor.
Birçok analist GE CEO'su Larry Culp'un bir numaralı aday olduğunu ifade etse de henüz bir açıklama söz konusu değil.
Eski bir Boeing yöneticisi olan ve şimdilerde ABD'li bir havacılık şirketi Spirit Aerosystems'ta görev yapan Pat Shanahan'ın da en güçlü adaylar arasında olduğu ifade ediliyor. Analistler Boeing geçmişi olan Shanahan'ın da potansitel CEO'lar arasında yer aldığını belirtiyor.
GÜVENLİK TARTIŞMALARININ ODAĞINDAYDI
Boeing 2018 ve 2019'da 737 Max'in 346 kişinin ölümüne yol açan iki ölümcül kazası ve en son Alaska Airlines 737 Max'in acil çıkış kapısının kopması nedeniyle güvenlik tartışmalarının odağındaydı.
Endişeler ve sorunlar, şirkette 31 milyar dolardan fazla zarara yol açmıştı.
Eleştirilerin odağındaki şirkette 32 yıl boyunca çalışan ve son dönemde Boeing'in kalite standartlarına ilişkin endişeleri dile getiren eski çalışanları John Barnett'in de ölü bulunması sonrasında şirkettin güvenilirliğine dair tartışmalar alevlenmişti.
Son olarak FAA incelemesinde Boeing'in 89 ürün denetiminden 33'ünde başarısız olduğunun da ortaya çıkması sonrası hissedeki kayıplar artmıştı. İncelemenin yapıldığı Pazartesi günü New York Times tarafından yayınlanmasının ardından Salı sabahı Boeing hisseleri, 5 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle yüzde 4'ten fazla düşmüştü.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.