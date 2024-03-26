Boeing'de yeni CEO arayışı

Son dönemde güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen ABD'li uçak üreticisi Boeing'in CEO'su Dave Calhoun'un yıl sonunda istifa edeceği açıklanmıştı.

Açıklama sonrası şirketin hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken, yeni CEO için de arayışlar başladı.

Reuters'ın haberine göre Boeing'in yönetim kurulu şirketin dümenine geçecek önemli bir isim arıyor. Birçok endüstri yöneticisi ve analistin tahminlerine göre ise çare dışarıdan bir isim bulmaktan geçiyor.

Yeni CEO; şirketi eski gücüne geri döndürmesi ve kaybedilen güveni kazandırması gibi çok sayıda zorlu görevle karşı karşıya kalacağı belirtilirken bu sürede Boeing'in hedeflerini gerçekleştirmesi ve Avrupalı rakibi Airbus'a karşı ilerleme kaydetmesinin de beklenildiği ifade edildi.