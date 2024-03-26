Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İngiliz hükümet yetkilileri Kate Middleton hakkındaki komplo teorilerinin arkasında Çin, Rusya ve İran'ın olduğuna inanıyor

        İngiliz hükümeti Kate Middleton hakkındaki komplo teorilerinin arkasında Çin, Rusya ve İran'ın olduğuna inanıyor

        Galler Prensesi Kate, kanser tedavisi gördüğünü açıklamasının ardından kendisi hakkında birçok komplo teorisi ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise üst düzey hükümet yetkilileri, bu komplo teorilerinin "ülkeyi istikrarsızlaştırmak" için Çin, Rusya ve İran tarafından yayıldığına inanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 08:39 Güncelleme: 26.03.2024 - 08:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası kamuoyu önüne çıkmayan Galler Prensesi Kate Middleton, geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

        Komplo teorileri bitmedi
        Haberi Görüntüle

        Kraliyet ailesine ilişkin gelişmeler başta İngiliz basını olmak üzere dünya basınında dikkatle takip edilirken Kate Middleton'ın paylaştığı video sonrasında da komplo teorileri sürmeye devam etti.

        İngiliz hükümetinden üst düzey düzey yetkililer Telegraph'a yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan komplo teorilerinin "ülkeyi istikrarsızlaştırmak" için kasıtlı olarak ortaya atıldığını söyledi.

        Galler Prensesi Kate, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
        Haberi Görüntüle

        42 yaşındaki Prenses, sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine "koruyucu kemoterapiye" başladığını açıklamıştı, bu haber Kral 3. Charles'ın da kanser ile mücadele ettiğini açıklamasından bir süre sonra geldi.

        REKLAM

        Kate'in video mesajı kamuoyunda büyük bir sempatiyle karşılanırken, hem prensesin açıklamalarının doğruluğu hem de kanserin kendisi hakkında komplolar dolaşmaya devam etti.

        "KOMPLO TEORİLERİ ÇİN, RUSYA VE İRAN TARAFINDAN YAYILIYOR"

        The Telegraph'ın haberine göre, İngiliz hükümetinin üst düzey yetkilileri, sosyal medyada prensesin sağlığıyla ilgili ortaya atılan komplo teorilerinin Çin, Rusya ve İran tarafından yayıldığına inanıyor.

        Çin, Rusya ve İran'ın "ülkeyi istikrarsızlaştırmak" için yaydığı dezenformasyon çalışmalarıyla ilgili konuyu Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, "İngiliz demokrasisine Çin müdahalesi tehdidi" başlığıyla parlamento gündemine taşıdı.

        Dowden, Mayıs ayında ülkede gerçekleşecek yerel seçimlerin siber saldırılara karşı güvenli ve korunaklı olacağını söyledi.

        "Bu yılki seçimler Çin'in siber saldırılarına karşı güvenli olacak" ifadelerini kullanan Dowden,

        Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle işbirliği içinde hareket eden Çin gibi aktörler sebebiyle yüksek riskle karşı karşıya olduğumuz bu seçim yılında dikkatli olmamız gerekiyor. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanan milletler bir arada duruyor" dedi.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kate Middleton
        #İngiltere
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Sanayi sitesinde yangın!
        Sanayi sitesinde yangın!
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Habertürk Anasayfa