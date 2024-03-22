Son dakika haberi Galler Prensesi Kate, kansere yakalandığını duyurdu
Galler Prensesi Kate, kanser olduğunu ve kemoterapi gördüğünü açıkladı. Bir video mesaj yayımlayarak kanserin iyi huylu olduğunu söyleyen Prenses Kate, "Bu elbette büyük bir şok oldu. William ve ben genç ailemizin iyiliği için bu süreci özel olarak ele almak konusunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.
Giriş: 22.03.2024 - 21:21 Güncelleme: 22.03.2024 - 21:21
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