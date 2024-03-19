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        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı - magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı

        Geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre ortada görünmediği için hakkında pek çok spekülasyon yapılan Prenses Kate Middleton'ın ilk görüntüsü ortaya çıktı. Prenses, eşi Prens William ile market çıkışı görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 10:22 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:38
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        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
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        Sonunda Prenses Kate Middleton göründü! Dün, başta The Sun olmak üzere çeşitli İngiliz gazetelerinin manşetinde yer alan alışverişte görüldüğü haberi, bugün fotoğraf ve videoyla desteklendi.

        Prens William ile yan yana market çıkışında görüntülenen 42 yaşındaki Prenses Kate, neşeli ve mutlu tavırları dikkat çekti.

        Elinde poşetle alışveriş yaptığı marketten otomobiline giderken görüntülenen Kate Middleton, rahat kıyafetler içinde etrafa gülümserken görüldü.

        The Sun Gazetesi kaynaklı dünkü haberde, Galler Prensesi'nin, çocukları Prens George (10), Prenses Charlotte (8), ve Prens Louis'nin (5), spor etkinliğini izledikten sonra Windsor'daki evlerinin yakınında bulunan bir markette alışveriş yaparken görüldüğü belirtilmişti.

        Prenses'in “mutlu, sağlıklı ve rahat” olduğu yorumuna yer verilmişti. Ancak kaynaklara dayandırılan haberde herhangi bir görüntü kullanılmamış olması, haberin gerçekliği konusunda bazı okuyucuları şüpheye düşürmüştü.

        Gazete, Kate Middeton ile Prens William'ın market çıkışı görüntüsünü çeken Nelson Silva'nın görüşlerine de yer verdi.

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        "Onların ne kadar normal göründüklerini ailemle paylaşmak istedim ve o yüzden çektim" diyen Silva, çiftin aralarındaki uyumun ve çok rahat oluşlarının dikkat çektiğini belirtti.

        "Saklanmak istiyor gibi değildiler" diyen Silva; "Kate mutlu ve rahattı. Alışveriş yapıp dolaştıkları için mutlu görünüyorlardı. Kate başarılı bir alışverişi tamamlamış olmaktan dolayı rahatlamış gibiydi. Çok doğaldılar" diye konuştu.

        "O GERÇEK KATE DEĞİL!"

        Video ve fotoğrafların yayınlanmasının ardından komplo teorileri devam etti. Görüntülerde Prens William'ın yanındaki kişinin gerçek Kate Middleton olmadığını savunanlar, Prenses'in diğer fotoğraflarıyla kıyaslama yaptı.

        Bazıları çiftin boy farkına dikkat çekerek dublör kullanılmış olduğunu söylerken, bazıları da yapay zeka ile Kate'in görüntüsünün eklendiğini iddia etti. Görüntüye yakından bakıldığında, Kate olduğu söylenen kişinin elmacık kemiklerinin fazla çıkık olması, bu kişinin gerçek Prenses Kate olmadığı iddiasına kanıt olarak gösterildi.

        Prenses Kate Middleton’ın 16 Ocak’ta önceden planlanan bir karın ameliyatı olmasının ardından uzun süre kameralar karşısına geçmemiş olması, beraberinde söylentileri getirmişti. Komada olduğu, Prens William ile aralarının kötü olduğu, aldatıldığını öğrendiği için boşanacakları ve hatta Middleton’ın ölmüş olabileceği bile söylenmişti.

        İngiliz Ordusu’nun resmi etkinlik sayfasında Prenses’in 8 Haziran'da Londra'daki Trooping of the Colour etkinliği kapsamında düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni'ne katılacağı, 15 Haziran'da da Kral Charles'ın doğum günü geçit töreninin kostümlü provasında da yer alacağı duyurulunca söylentiler bir süreliğine kesilmişti.

        FOTOĞRAF SKANDALI

        Kısa süre sonra Prenses, İngiltere’de 10 Mart’ta kutlanan Anneler Günü için üç çocuğuyla çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak; “İyiyim” mesajı vermişti. Ancak işler bu fotoğrafla içinden çıkılmaz hale gelmişti. Çünkü fotoğrafın üzerinde düzenleme yapıldığı ortaya çıkmış ve bunun üzerine yeni söylentiler gecikmemişti. Fotoğrafın gerçek olmadığı, yapay zekâyla yaratıldığı gibi komplo teorileri peşi sıra gelmişti.

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        Büyük fotoğraf ajansları, üzerinde oynanmış fotoğrafı yayından kaldırdıklarını duyururken, Kate Middleton cephesinden özür açıklaması paylaşılmıştı. Fotoğraftaki düzenlemeyi kendisinin yaptığını söyleyen Prenses, her amatör fotoğraf meraklısı kadar bu işe ilgi duyduğunu belirterek sorumluluğu kabul ettiğini belirtmiş ve özür dilemişti. Fotoğraf, kraliyetin resmi Instagram sayfasından kaldırılmazken, Instagram da harekete geçmiş ve fotoğrafta “üzerinde oynanmış” olduğu ibaresine yer vermişti.

        Fotoğraflar The Sun ve TMZ'den alınmıştır

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        #Prenses Kate
        #Kate Middleton

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