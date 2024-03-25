Maskenin ardındaki gerçek sen: Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye

"KİŞİNİN KENDİ ERDEMLERİNİ İÇSELLEŞTİREMEMESİ"

Katalonya Psikoloji Derneği'nden psikoterapist Dolors Liria Imposter (Sahte kimlik) Sendromunu şöyle tanımlıyor: "Imposter Sendromu bir kişinin kendi erdemlerini içselleştirememesi ve başkalarının onun bir dolandırıcı olduğundan şüpheleneceklerine dair taşıdığı korku anlamına geliyor."

Uzmanlığı nörobilim olan psikolog Mar Martínez Ricart, bu sendromun, 'kişinin gerçek kimliği ile kafasında yarattığı kimlik farklı olduğunda ve kendisini olduğundan çok daha kötü gördüğünde' ortaya çıktığını söylüyor.

Madrid Psikoloji Derneği'nden Isabel Aranda da "Bu da kişinin potansiyelini ve başarabileceklerini görememesine ve şu ana kadar başardıklarına rağmen değersiz hissetmesine neden oluyor" diyor.