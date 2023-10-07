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        Haberler Gündem Borlease Otomotiv talep toplama tarihleri belli oldu! Borlease hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar?

        Borlease Otomotiv talep toplama tarihleri belli oldu! Borlease hangi bankalarda var?

        Borlease Otomotiv halka arz oluyor. Motorlu ve motorsuz araçlarda filo kiralama hizmeti veren Borlease Otomotiv talep toplama tarihleri belli oldu. Borlease Otomotiv halka arzının büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak açıklanırken, halka arz açıklık oranı ise yüzde 32,04'tür. Borlease halka arzına katılmayı düşünen yatırımcılar, talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayılarını gündemine aldı. İşte Borlease Otomotiv talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 20:44 Güncelleme: 07.10.2023 - 20:44
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        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borlease Otomotiv halka arzını onayladı. Araç kiralama sektöründe hizmet veren Borlease Otomotiv halka arzdan elde edeceği geliri büyümeye yönelik yatırımlarda kullanacak. Peki, ""Borlease hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar, Borlease Otomotiv katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?" İşte 'BORLS' hisse adıyla işlem görecek Borlease halka arzı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ NE ZAMAN?

          Borlease Otomotiv halka arz tarihi 11-12-13 Ekim olarak duyuruldu.

        • 3

          BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

          Borlease Otomotiv 25,29 TL’den halka arz olacak.

        • 4

          BORLEASE OTOMOTİV KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Borlease Otomotiv, katılım endesine uygundur.

        • 5

          BORLEASE DAĞITILACAK OLASI PAY MİKTARI

          1.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (606 TL)

          - 2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (480 TL)

          2.5 Milyon katılım ~ 16 Lot (404 TL)

          2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (354 TL)

          3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (303 TL)

          3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (278 TL)

          4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (252 TL)

          4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (227 TL)

        • 6

          BORLEASE OTOMOTİV SEMBOLÜ NEDİR?

          Borlease Otomotiv hissesinin sembolü “(BORLS)” olarak açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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