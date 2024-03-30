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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da komşular arası silahlı kavga: 1 kişi öldü! - En son haberler

        Bodrum'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan kavga can aldı. Komşular arasında ev satışı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 21:42 Güncelleme: 30.03.2024 - 21:57
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        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
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        İddiaya göre, Gümbet Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta, Bayram Şimşek (81) ile A.B. arasında ev satışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tüfekle Şimşek'e ateş etti.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Şimşek'in yaralandığını görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        GÖZALTINA ALINDI

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        Şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Bayram Şimşek'in cenazesi incelemelerin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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        #BODRUM
        #Bayram Şimşek
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