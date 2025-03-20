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        Haberler Ekonomi Enerji Bloomberg: ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı - Enerji Haberleri

        Bloomberg: ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı

        Bloomberg'in aktardığına göre, ABD Türkiye'nin talep ettiği Gazprombank muafiyetini uzatma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:54
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        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
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        BloombergHT'nin Bloomberg'e konuşan kaynaklardan aktardığına göre, Türkiye ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin ardından Gazprombank yaptırımlarında Türkiye'ye tanınan muafiyet mayıs ayına kadar uzatıldı.

        Türkiye'ye 20 Aralık 2024'te tanınan muafiyet normal koşullarda bugün sona erecekti. Bu kapsamda Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları konuyla ilgili yoğun diplomasi trafiği yürütmüştü.

        ABD, Rusya'nın gaz satışlarından elde ettiği geliri baskılamak için kasım ayında Gazprombank'a yaptırım uygulamıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Muafiyet tanınmazsa Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelir" demiş ve müzakerelerin ardından ise Türkiye'ye muafiyet tanındığını duyurmuştu.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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