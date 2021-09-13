Bitcoin geçen hafta yaşadığı büyük düşüşün yaralarını tam olarak saramadı.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.9 düşerek 45.550 dolara geriledi. Ethereum da benzer şekilde yüzde 2 değer kaybederek 3.206 dolara düştü.

Bitcoin gece saatlerinde 46.000 doların üzerinde seyrediyordu. Ancak özellikle Asya merkezli işlemlerin başlamasıyla yönünü aşağıya çevirdi. Satışları tetikleyecek önemli bir haber akışı olmadı.

Dün öğlen saatlerinde yüzde 22 yükselerek 64.9 dolarla yeni tarihi zirvesini gören Avalanche'da (AVAX) ise bugün k3ar satışları etkili ouyor.

AVAX son 24 saatte yüzde 14 gerileyerek 53.2 dolara çekildi.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 86'sı dolar bazında değer kaybı yaşadı.