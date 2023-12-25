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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin spot ETF başvurularında yeni gelişme - Kripto Para Haberleri

        SEC, Bitcoin spot ETF başvuruları için son tarihi belirledi

        Bitcoin spot ETF başvurusunda bulunan 7 şirketin temsilcileriyle görüşen SEC, 2 firmaya başvurularındaki son değişiklikleri 29 Aralık'a kadar tamamlamalarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 08:19 Güncelleme: 25.12.2023 - 08:19
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        Bitcoin spot ETF başvurularında yeni gelişme
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        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkilileri perşembe günü, 2024'ün başlarında Bitcoin spot borsa yatırım fonlarını (ETF) faaliyete geçirmeyi hedefleyen en az yedi şirketin temsilcileriyle bir araya geldi.

        Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre SEC, söz konusu firmaların ikisine başvurularındaki son değişiklikleri 29 Aralık'a kadar tamamlamalarını söyledi.

        SEC'in görüştüğü firmalar arasında BlackRock, Grayscale Investments, ARK Investments ve 21 Shares yer aldı. SEC, 10 Ocak'a kadar ARK Investments ve 21 Shares'inbaşvurularını onaylayıp onaylamayacağına karar verecek.

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