Spot piyasalardaki alımların etkisiyle, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 12,000 doları aştı. Analistlere göre bu gelişme, vadeli borsalara kıyasla, spot borsalardaki primin etkisini gösteriyor.
Kıdemli emtia piyasaları analisti Mike McGlone, finans politikalarının önümüzdeki aylarda Bitcoin'i nasıl yönlendirebileceğini şöyle açıkladı: "ABD seçimlerinde potansiyel bir Joe Biden başkanlığı, Bitcoin fiyatının daha fazla yükselmesini destekleyecektir."
ABD'de yeni yönetimin, Donald Trump yönetiminin kripto para piyasaları üzerindeki olumsuz etkisini kıracağını vurgulayan McGlone, böylece Bitcoin'in ana akım para piyasalarına yönlendireceğini ve borsa yatırım fonları (ETF) şansını da geliştireceğini ekledi.
BİTCOİN NE KADAR? 1 BİTCOİN KAÇ DOLAR?
Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.28 artışla 12,235 dolara çıktı ve toplam piyasa hacmi 226.62 milyar dolar ile yeniden 220 milyar doları aştı.
Küresel piyasalarda Covid-19 gelişmelerine bağlı geri çekilmelerin etkisiyle, büyük ölçüde düşen kripto para piyasalarındaki işlemler, yeniden yükselmeye başladı ve 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte 25 milyar dolara yakın artışla 99.6 milyar dolara çıkarak, 100 milyar dolar sınırına dayandı.
Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 70 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden 4 tanesi düşenler arasındaydı.
Toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla 364.63 milyar dolardan 374.74 milyar dolara yükseldi.
Toplam 7,461 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,702 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 4.28 artışla 12,235.16 dolar,
2.Ethereum yüzde 0.14 artışla 380.43 dolar,
3.Tether yüzde 0.08 artışla 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 0.53 düşüşle 0.24 dolar,
5.Bitcoin Cash yüzde 0.39 artışla 251.09 dolar,
6.Binance Coin yüzde 1.14 düşüşle 29.59 dolar,
7.Chainlink yüzde 3.62 düşüşle 10.47 dolar,
8.Polkadot yüzde 1.33 artışla 4.04 dolar,
9.Cardano yüzde 2.47 düşüşle 0.10 dolar,
10.Litecoin yüzde 1.73 artışla 49.09 dolardan işlem görüyordu.
Kripto para piyasalarına artan yönelim, küresel düzeyde merkez bankalarını da harekete geçirdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijital euronun, banknot euroların yerini almayacağını, ancak onların tamamlayıcısı olacağını
Lagarde, Le Monde ile hafta başında yaptığı söyleşisinde, "dijital euro"nun, Çin'in "dijital yuan"ına bir politika yanıtı olup, olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken, dijital euronun yalnızca "daha etkin, daha düşük maliyetli, özel yaşama saygılı, izlenebilirluk ve çevreci" olduğu için tercih edildiğini vurguladı.
Lagarde ayrıca, dijitalleşmenin, euroyu uluslararası düzeyde daha güçlü olmasını destekleyeceğini ve ülkeler arası para transferlerinde maliyetleri düşüreceğini de belirtti ve ekledi:
"Bu, yalnızca para birimimizi dijital çağa uygun hale getirme meselesidir. Dijital ödemelerin özellikle gençler arasında ne kadar hızlı yayıldığını gördüğümüzde, bu talebi karşılamak önemlidir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!