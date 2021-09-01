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Bitcoin yaklaşık 1 haftadır zaman zaman 50.000 dolarlık psikolojik seviyeyi kırmaya çalıştı ancak yeterli alımlar şu ana kadar gelmedi.

Dünyanın en büyük kripto parası, bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 0.4 yükselişle 47.300 dolara çıktı.

Son 2 gündür asıl dikkat çekici hareket ise Ethereum'da yaşanıyor. Ethereum, geçen hafta, güncelleme sırasında ortaya çıkan ve daha sonra bir hacker tarafından büyütülen bir açık sebebiyle 3.250 dolardan 3.084 dolara düşmüştü.

Sorunun çözümü için yayımlanan yamanın kullanımı yaygınlaştıkça Ethereum'un da değeri arttı.

Ethereum bugün yüzde 9.3 yükselerek 3.533 doları gördü. Bugün 3.500 doları kalıcı olarak kırıp kıramayacağı takip edilecek.

SOLANA DÜŞÜŞE GEÇTİ

'Ethereum katili' olarak tanımlanan Solana ise son 1 haftada yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetmesinin ardından bugün yüzde 4.5 düşüşle 112.8 dolara geriledi. Bu gerilemede130 dolarlık tarihi zirveden gelen k3ar satışları etkili oldu.