ABD'de halihazırda Silicon Valley Bank (SVB) merkezli bankacılık krizi kontrol altına alındığı ve Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerdeki gerileme sonrası yükseliş içerisinde olan Bitcoin, yine ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası kazanımlarını hızlandırdı.

ABD'de şubat ayında tüketici fiyatlarının beklentilere paralel bir şekilde aylık olarak yüzde 0.4, yıllık olarak ise yüzde 6 yükseldiği açıklandı.

Verinin ardından Fed'in 22 Mart'ta Fed'den 50 değil 25 baz puanlık bir faiz artırımı geleceğine yönelik beklenti iyice güçlendi. Analistler veri sonrası kısmi olarak faizin sabit bırakılma ihtimalinin de fiyatlamalara girdiğine işaret etti.

VERİ SONRASI FIRLADI

Enflasyon verisi öncesi 24.680 dolar civarında işlem gören Bitcoin 30 dakika içerisinde 26.500 doları gördü. Yani dakikalar içerisinde yüzde 7.3'lik artış yaşandı. Böylece günlük yükselişi yüzde 18'i aştı. Benzer şekilde Ethereum günlük yüzde 10.3 değer kazanarak 1.745 dolara çıktı.

TSİ 16.00 itibarıyla Binance Coin yüzde 6.7, Ripple yüzde 5.9, Cardano (ADA) yüzde 8.6, Polygon yüzde 10.8, Dogecoin ise yüzde 9.8'lik yükselişlere imza attı.

ABD'de Silicon Valley Bank'in (SVB) iflasına rağmen Fed ve Hazine Bakanlığı'nın aldığı kararla bankadaki mevduatların tamamının koruma altına alınması krizin sektör geneline yayılmasının önüne geçti.

USDC 1 DOLARA DÖNDÜ

Söz konusu bankada piyasa değeri bakımından en büyük ikinci sabit coini (stablecoin) USDC'nin 3.3 milyar dolarlık fonu bulunuyordu. Bu sebeple SVB'de yaşanan sıkıntılar sebebiyle USDC 0.80 doların altını gördü. Ancak bu kaynağa Fed ve devlet güvencesi gelmesinin ardından bugün itibarıyla USDC amacına uygun bir şekilde yeniden 1 dolarlık değere geldi.

FED'E YÖNELİK BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

Bunun yanında son yaşananların ardından Fed'e yönelik beklentilerde de değişim yaşandı. Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu dizginlemek için beklenenden hızlı ve yüksek oranda faiz artırımına gidebilecekleri yönündeki 'şahin' açıklamalarının etkisiyle 22 Mart'ta Fed'den 50 baz puanlık bir faiz artırımı bekleniyordu. Bankacılıkta su yüzüne çıkan sıkıntıların etkisiyle beklenti 25 baz puanlık artırım yönünde revize etti.

DOLAR VARLIKLARINDA 36 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Beklentilerdeki bu değişim geçen hafta 105.7 seviyesine yükselen dolar endeksinin bugün itibarıyla 103.9'a gerilemesine yol açtı. Bunun yanında 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi de yüzde 3.96'dan yüzde 3.57'ye, 2 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 4.96'dan yüzde 4.10'a kadar geriledi. Bu ABD tahvil getirilerinde 1987'den bu yana yaşanan en hızlı düşüş oldu.

190 MİLYAR DOLARLIK YÜKSELİŞ

Tüm bu gelişmeler kripto paralarda son günlerde sert bir ralli yaşanmasına destek oldu. Pazar günü kripto paraların toplam piyasa değeri 927 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Bugün ise piyasa değeri 1 trilyon 117 milyar dolara çıktı. Yani 3 günde 190 milyar dolarlık artış yaşandı.

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