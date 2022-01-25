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Bitcoin 20 Ocak'ta 43.000 doların üzerine çıkmasının ardından gelen satışlarla dün 33.180 dolara kadar geriledi ve 6 ayın en düşük seviyesini gördü.

Bu sert düşüşün ardından dün 4 günün ardından ilk kez tepki alımlarıyla Bitcoin yükselişe geçti. Gece saatlerinde 37.000 doların üzerini gören dünyanın en büyük kripto parası bu sabah itibarıyla 36.300 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 4 günün ardından ilk kez yükseliş kaydetti. Son 24 saatte yüzde 2.5 değer kazandı.

Ancak Bitcoin'deki bu yukarı yönlü hafif kıpırdanma henüz kripto para piyasası geneline yansımadı. TSİ 7.45 itibarıyla Ethereum son 24 saatte yüzde 2.2'lik değer kaybıyla 2.390 dolara gerilemiş durumda.

Binance Coin'deki günlük düşüş yüzde 2.3, Cardano'daki (ADA) düşüş ise yüzde 3 oldu.

DÜŞÜŞE YOL AÇAN NEDENLER YERİNDE DURUYOR

Aslında analistlerin düşüşe neden olarak gösterdiği gerekçelerde bir değişiklik olmadı. Ukrayna merkezli jeopolitik riskler tam tersine artarken, Fed'in bu yıl 4 faiz artırımına gideceği yönündeki beklenti de ise dünden bugüne bir değişiklik olmadı. ABD tahvil getirilerinde de önemli bir düşüş olmadı.

Bunun yanında kripto para madencilerini zorlayan yükselen enerji fiyatları da düşmedi.

Dolayısıyla dün akşam saatlerinde gelen yükseliş Bitcoin'de bir yaşam belirtisi olarak görülse de bu yükselişin nedeni değişen koşullar değil tepki alımları olarak gösterildi.

Bu yükselişte Asya merkezli işlemlerin etkili olduğu görüldü. Gün içerisinde Avrupa ve ABD'li yatırımcıların ağırlıklarını koymasıyla bu yükselişin ne kadar kalıcı olup olmadığı ortaya çıkacak.