Bitcoin 20 Ocak'ta 43.000 doların üzerine çıkmasının ardından gelen satışlarla dün 33.180 dolara kadar geriledi ve 6 ayın en düşük seviyesini gördü.
Bu sert düşüşün ardından dün 4 günün ardından ilk kez tepki alımlarıyla Bitcoin yükselişe geçti. Gece saatlerinde 37.000 doların üzerini gören dünyanın en büyük kripto parası bu sabah itibarıyla 36.300 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin 4 günün ardından ilk kez yükseliş kaydetti. Son 24 saatte yüzde 2.5 değer kazandı.
Ancak Bitcoin'deki bu yukarı yönlü hafif kıpırdanma henüz kripto para piyasası geneline yansımadı. TSİ 7.45 itibarıyla Ethereum son 24 saatte yüzde 2.2'lik değer kaybıyla 2.390 dolara gerilemiş durumda.
Binance Coin'deki günlük düşüş yüzde 2.3, Cardano'daki (ADA) düşüş ise yüzde 3 oldu.
DÜŞÜŞE YOL AÇAN NEDENLER YERİNDE DURUYOR
Aslında analistlerin düşüşe neden olarak gösterdiği gerekçelerde bir değişiklik olmadı. Ukrayna merkezli jeopolitik riskler tam tersine artarken, Fed'in bu yıl 4 faiz artırımına gideceği yönündeki beklenti de ise dünden bugüne bir değişiklik olmadı. ABD tahvil getirilerinde de önemli bir düşüş olmadı.
Bunun yanında kripto para madencilerini zorlayan yükselen enerji fiyatları da düşmedi.
Dolayısıyla dün akşam saatlerinde gelen yükseliş Bitcoin'de bir yaşam belirtisi olarak görülse de bu yükselişin nedeni değişen koşullar değil tepki alımları olarak gösterildi.
Bu yükselişte Asya merkezli işlemlerin etkili olduğu görüldü. Gün içerisinde Avrupa ve ABD'li yatırımcıların ağırlıklarını koymasıyla bu yükselişin ne kadar kalıcı olup olmadığı ortaya çıkacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!