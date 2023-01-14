Bitcoin çok sert yükseldi! Bitcoin son durum ne, neden yükseldi?

2022'yi yüzde 60'ın üzerinde kapayan Bitcoin şu ana kadar 2023'te yatırımcılarının yüzünü fazlasıyla güldürdü.

Dünyanın en büyük kripto parası gece saatlerinde TSİ 3.10 civarında dün birkaç kez test ettiği 20.000 dolarlık psikolojik seviyeyi kırdı ve bu noktadan sonra alımlar hızlandı.

Bugün 11.50'de 21.050 dolara kadar çıktı ve günlük yükselişi yüzde 11.5'i buldu. Böylece 7 Kasım'dan bu yana ilk kez 21.000 doların üzerine çıkıldı.

Analistler söz konusu saatte herhangi bir yeni haber akışı olmadığını ancak bir anda alım emirlerinin devreye girdiğini belirtti.

10 GÜNDÜR YÜKSELİYOR

Son artışla beraber Bitcoin son 10 gündür aralıksız yükselmiş oldu. Son 1 haftada yüzde 24, 2023 genelinde ise yüzde 26 değer kazandı.

Bitcoin'in 2023 yılındaki seyri:

Bu yükseliş tüm piyasa geneline yayıldı. Ethereum yüzde 11 yükselerek 1.563 dolara çıkarken, Binance Coin yüzde 9.2, Ripple yüzde 8.7, Cardano (ADA) yüzde 10.9, Dogecoin yüzde 14.1, Polygon ise yüzde 14.8 değer kazandı.

SOLANA'DA GÜNLÜK YÜKSELİŞ YÜZDE 40'A YAKLAŞTI

Popüler kripto paralar arasında en dikkat çekici yükselişlerden birisi yüzde 39.6 ile Solana'da yaşandı. Polkadot da günlük yüzde 20.6 kazandırarak yatırımcısını murlu etti. Haftaiçi Amazan Web Services (AWS) ile işbirliğini duyuran Avalanche (AVAX) ise yüzde 14.7 yükseldi.

Böylece öğlen saatleri itibarıyla kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte 90 milyar dolar artarak 995 milyar dolara ulaştı ve 1 trilyon dolar sınırına yaklaşıldı.

ABD ENFLASYONU ETKİLİ OLDU

Kripto paralarda son günlerde yükseliş devam ederken haftaiçi ABD'de aralık enflasyonunun beklentilere paralel bir şekilde yıllık yüzde 6.5 gelmesiyle alımlar hızlanmıştı. Enflasyonun kasımdaki yüzde 7.1'lik seviyesinden gerilemesiyle 1 Şubat'ta Fed'den 25 baz puan faiz artırımı geleceği beklentileri yükseldi. 50 baz puanlık artırım ihtimali neredeyse tamamen masadan kalktı.

Bunun sonucu olarak dolarda küresel olarak zayıflama görüldü. Enflasyon verisi öncesi 103.7 seviyesindeyken dün 102.1'e kadar geriledi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri de yüzde 3.61'den yüzde 2.50'ye geriledi.

Dolar ve dolar varlıklarındaki düşüşler borsa ve altında olduğu gibi kripto paralara da olumlu yansıdı. Getiri arayışı, kripto para borsalarına girişleri hızlandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO