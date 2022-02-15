Son günlerde dar bantta hareket eden Bitcoin bu sabaha karşı yükselişe geçti. Bitcoin 5 gün aranın ardından 44.000 doların üzerine tırmandı.

Bitcoin'deki günlük yükseliş yüzde 4.6'yı buldu.

Ethereum ise yüzde 8 değer kazanarak 3.000 doların üzerine tırmandı.

Avalanche (AVAX) ise yüzde 13 değer kazanarak 88 dolara çıktı. Böylece AVAX 21.5 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 10. kripto para konumuna çıktı.