'Taksimetre aç'tan sonra BAHŞİŞE gel!

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki yolcuların özellikle yoğun saatlerde taksi bulamama sorununa çözüm için ilginç bir çözüm daha uygulamaya konuldu.

İstanbul ve Ankara’da akıllı telefon üzerinden taksi çağırma hizmeti veren BiTaksi uygulaması, “Taksimetre Aç-Gel”den sonra “sürücü dostu” bir özelliğini daha devreye aldı. Güncellenen BiTaksi uygulamasına şimdi de “Bahşişli Çağır” özelliği eklendi.

“Bu özellik sayesinde sürücün bahşiş vereceğini önceden bilir ve özellikle yoğun saatlerde senin için taksi bulmamız kolaylaşır.”

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre şirket, “Bahşişli Çağır” özelliğini şu sözlerle duyurdu:

"BİRKAÇ LİRA FARKA SANA TAKSİ BULMAMIZ KOLAYLAŞACAK..."

Kartını uygulamaya tanımlamış olan yolcular için geçerli olan yeni özellik, kullanıcı dostu olmaktan çok, sürücü dostu olması ile dikkat çekti.

Yeni özellik ile yolcular taksi çapırmadan, 8 TL, 12 TL ve 15 TL gibi bahşiş tutarını önceden belirliyor. Sürücü de o yolcunun bahşiş vereceğini önceden biliyor. Sözkonusu bahşiş tutarı yolcunun sisteme kayılı kartından çekiliyor.

Mayıs 2022’de “”Özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşacak” sözleriyle duyurulan “Taksimetre Aç-Gel” özelliğinden birkaç ay sonra devreye alınan “Bahşişli Çağır” özelliği, kullanıcıların tepkisine de yol açtı.