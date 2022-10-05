'Taksimetre aç'tan sonra BAHŞİŞE gel!

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki yolcuların özellikle yoğun saatlerde taksi bulamama sorununa çözüm için ilginç bir çözüm daha uygulamaya konuldu.
BAHŞİŞLİ ÇAĞIR...
İstanbul ve Ankara’da akıllı telefon üzerinden taksi çağırma hizmeti veren BiTaksi uygulaması, “Taksimetre Aç-Gel”den sonra “sürücü dostu” bir özelliğini daha devreye aldı. Güncellenen BiTaksi uygulamasına şimdi de “Bahşişli Çağır” özelliği eklendi.
SÜRÜCÜ ÖNCEDEN BİLECEK...
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre şirket, “Bahşişli Çağır” özelliğini şu sözlerle duyurdu:
“Bu özellik sayesinde sürücün bahşiş vereceğini önceden bilir ve özellikle yoğun saatlerde senin için taksi bulmamız kolaylaşır.”
"BİRKAÇ LİRA FARKA SANA TAKSİ BULMAMIZ KOLAYLAŞACAK..."
Kartını uygulamaya tanımlamış olan yolcular için geçerli olan yeni özellik, kullanıcı dostu olmaktan çok, sürücü dostu olması ile dikkat çekti.
Yeni özellik ile yolcular taksi çapırmadan, 8 TL, 12 TL ve 15 TL gibi bahşiş tutarını önceden belirliyor. Sürücü de o yolcunun bahşiş vereceğini önceden biliyor. Sözkonusu bahşiş tutarı yolcunun sisteme kayılı kartından çekiliyor.
Mayıs 2022’de “”Özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşacak” sözleriyle duyurulan “Taksimetre Aç-Gel” özelliğinden birkaç ay sonra devreye alınan “Bahşişli Çağır” özelliği, kullanıcıların tepkisine de yol açtı.
"YAKINDA AÇIK ARTIRMA MI OLACAK?"
Yeni özelliğin kullanıcıya değil taksiciye çalıştığından şikayet eden kullanıcılar sosyal medya üzerinden tepkilerini Yakında açık artırma ile taksi çağıracağız!” şeklinde ifade etti.
İstanbul ve Ankara’da hizmet veren BiTaksi, aynı zamanda hızlı teslimat uygulaması Getir’in de kurucusu olan Nazım Salur tarafından 2013 yılında kuruldu.
GETİR'E DE EKLENDİ
Getir, geçen yılın ekim ayında BiTaksi ile yeni bir stratejik iş birliğine imza atmıştı. Bu işbirliği ile BiTaksi, kendi uygulamasına ek olarak Getir’in servisleri arasına eklenmiş ve GetirBiTaksi hizmete girmişti.
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