Taksimetreyi aç gel!

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki özellikle yoğun saatlerde taksi bulamama sorunu için ilginç bir çözüm geliştirildi. Akıllı telefon üzerinden, İstanbul’un yanısıra Ankara’da da hizmet veren taksi çağırma uygulaması BiTaksi, Kullanım Koşulları’nda değişikliğe gitti. Güncellenen uygulamaya, “Taksimetre Aç-Gel” özelliği eklendi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bu özellik ile taksi sürücüleri, (kullanıcının bu özelliği aktif hale getirmesi durumunda) kullanıcılara taksimetre açıp gelebilecek. BiTaksi bu yeni özelliği, ”Özellikle yoğun saatlerde birkaç lira farkla sana taksi bulmamız kolaylaşacak” ifadeleriyle duyurdu.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Uygulamanın yenilenen “Kullanım Şartları”na göre “Taksimetre Aç-Gel” özelliği şu şekilde çalışıyor:

- Müşteri, uygulama üzerinden sürücünün taksimetreyi açarak gelmesi seçeneğini seçebiliyor.

- Bu kapsamda, sürücü, çağrıyı kabul ettiği an taksimetreyi açarak müşterinin konumuna doğru yola çıkıyor.

- Müşteri, bir yolculuk için “taksimetre aç gel” seçeneği yanında tüm yolculuklarında için de geçerli olacak şekilde "taksimetre aç gel” seçeneğini seçebiliyor.

- Müşteri bu talebini uygulama üzerinden her zaman kapatabiliyor.

- Müşteri, sürücü çağrıyı kabul ettikten sonra seçimini değiştiremiyor.

GETİR ÜZERİNDEN DE HİZMET VERİYOR

İstanbul ve Ankara’da hizmet veren BiTaksi, aynı zamanda Getir’in de kurucusu olan Nazım Salur tarafından 2013 yılında kuruldu.

Geçen aylarda 11.8 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak ‘decacorn’ unvanını kazanan Getir, geçen yılın ekim ayında BiTaksi ile yeni bir stratejik iş birliğine imza atmıştı. Bu işbirliği ile BiTaksi, kendi uygulamasına ek olarak Getir’in servisleri arasına eklenmiş ve GetirBiTaksi hizmete girmişti.