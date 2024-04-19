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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Birinci kişi görüşü ile yeni model Avata 2 - Teknoloji Haberleri

        Birinci kişi görüşü ile yeni model Avata 2

        2 yıl önce FPV (Birinci kişi görüş) uçuşunu benimseten Avata drone geliştirilen ve yenilenen özellikleriyle yeniden sahneye çıkıyor. DJI Avata 2 görüntü kalitesini artırmak için yükseltilmiş sensör ve artırılmış uçuş süresi ile karşımızda. Model bunun yanı sıra yeni DJI Goggles 3 (gözlük) ve DJI RC Motion 3 ile eşleştirilmek üzere tasarlanmış

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:44
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        Yeni uçuş dinamikleri ile Avata 2 drone ile eşleşen DJI Goggles 3, ayarlanabilir diyoptrilere sahip, 10 bitlik geliştirilmiş videoyu destekleyen iki mikro-OLED ekranı, 100Hz'ye kadar tazeleme hızı ve ultra düşük gecikmeli iletimi destekliyor. Çevresel ortamı sunan ikili kamera sistemi ile donatılmış olan gözlükler aynı anda drondan gelen canlı yayınla gerçek görüntüyü sunuyor. Bu Gerçek Görünüm PiP (Picture-In-Picture) teknolojisi hem sürükleyici deneyimi hem de güvenliği artıyor.

        23 DAKİKA UÇUŞ SÜRESİ

        Selefinden daha büyük bir görüntü sensörüne sahip olan DJI Avata 2'nin 1/1.3 inç CMOS süper geniş açılı 12MP kamerası, mevcut dinamik aralığı genişletiyor ve düşük ışık koşullarını daha etkili bir şekilde ele alıyor. Modelin güncellenmiş entegre pervane koruması daha hafif, böylece dar alanlarda daha çevik ve serbest navigasyon sağlıyor. Avata 2’nin, maksimum 23 dakikalık uçuş süresinin yanı sıra ürün, PD hızlı şarjı destekliyor. Böylece hızlıca şarj edilip tekrar uçuşa devam edebiliyor. Yüksek baskı altındaki hava manevraları sırasında bile, DJI Avata 2 güçlü bir stabilizasyon algoritması ve iki stabilizasyon teknolojisi ile videoyu keskin ve sabit tutuyor.

        AKROBATİK YAPI

        Avata 2 DJI RC Motion 3 ile birleştirilerek, yeni pilotlara kolaylıkla zor akrobatik hareketleri yapma gücü, flip, drift ve roll yapma yeteneği kazandırılıyor. Yükselirken, dalarken veya dönerken, RC Motion 3 joystick'ine basit bir dokunuşla epik görüntüler yakalanabiliyor.

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