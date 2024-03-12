"Bir kadını rehin alan saldırganın vurulduğu an" gerçek mi?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de binlerce içerik sosyal medya platformlarında çarpıtılarak veya bağlamından koparılarak dolaşıma sokuluyor. Dolaşıma sokulan içeriklerin çoğalması, kullanıcıların yanılmasına neden olabiliyor. Böylece gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan içerikler sosyal medyada art arda paylaşılarak çığ gibi büyüyor.

"Güney Amerika'da bir kadını rehin alan adam, keskin nişancı tarafından kafasından tek kurşunla vurularak etkisiz hale getirildi." notuyla servis edilen bir video, 3 milyondan fazla görüntülenme sayısına ulaştı.

Bu tür içeriklerden bir tanesi de geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X'te dolaşıma sokuldu.

YALAN HABER OLDUĞU NASIL ANLAŞILDI?

AA Teyit Hattı, iddiaya konu olan videonun alınan ekran görüntülerini tersine görsel arama metoduyla arattı. Ancak videonun gerçekte yaşanan bir olaya ait olduğunu gösteren herhangi bir veriye ulaşılamadı. Ardından iddia videosunun yer aldığı bir paylaşıma gelen yorumda, bir X kullanıcısının videonun Brezilya yapımı bir filmden alıntı olduğunu belirttiği fark edildi.

Açık kaynaklar üzerinden yapılan bir aramada, iddia videosunun gerçek olmadığı ve yorumda belirtilen Brezilya yapımı "Propriedade" isimli filmden alıntı bir sahne olduğu anlaşıldı.

Yönetmenliğini Daniel Bandeira'nın üstlendiği ve Aralık 2023'te vizyona giren dramatik gerilim filmi, Brezilya korku sinemasının öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.

Brezilya'daki sınıf çatışmasına, kutuplaşmaya ve toplumsal bağların çürümesine parmak basan film, şehirde yaşanan bir şiddet olayı nedeniyle travmatize olan ve iyileşmek amacıyla kırsaldaki aile çiftliğine sığınan moda tasarımcısı Theresa'nın yaşadıklarını konu alıyor.