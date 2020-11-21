Binlerce kamyoncu için kritik düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde binlerce kamyoncuyu ve onların bütçelerini çok yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yaptı.
K1 yetki belgesi olan gerçek kişilerin (kamyoncu),1 Ocak 2021’de, taşıdıkları eşya ve yük hakkında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) gerçek zamanlı bildirimde bulunması gerekiyordu. Verilerin, düzenli olarak paylaşılması zorunluluğu getirilmişti. Bu kurala uymayanlar için ceza yaptırımı öngörülmüştü. Kamyoncuların, bu sisteme geçiş için harcama yapması gerekiyordu. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde bir değişiklik yaparak, bu süreyi, 1 Ocak 2022’ye kadar erteledi. Düzenleme, Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.
DİĞER ADIMLAR
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan diğer değişiklikler de şöyle:
-TAŞIT SÖZLEŞMESİ: Tüzel kişiliklerle de e-devlet üzerinden taşıt ve acente sözleşmesi yapılabilecek.
- SERVİSLER: Servis taşımacılığı yapan firmalara yönelik 100 kilometre koşulu kaldırıldı. Servis taşımacılığı yapan D4 sahipleri için geçerli üç nokta kuralı, her taşıt geçerli olacak.
-SAYISAL TAKOGRAF: Sayısal takograf bildirim zorunluluğu, uluslararası taşımacılar için 2024 yılına ertelendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!