Binlerce kamyoncu için kritik düzenleme

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde binlerce kamyoncuyu ve onların bütçelerini çok yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yaptı.

K1 yetki belgesi olan gerçek kişilerin (kamyoncu),1 Ocak 2021’de, taşıdıkları eşya ve yük hakkında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne (U-ETDS) gerçek zamanlı bildirimde bulunması gerekiyordu. Verilerin, düzenli olarak paylaşılması zorunluluğu getirilmişti. Bu kurala uymayanlar için ceza yaptırımı öngörülmüştü. Kamyoncuların, bu sisteme geçiş için harcama yapması gerekiyordu. Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde bir değişiklik yaparak, bu süreyi, 1 Ocak 2022’ye kadar erteledi. Düzenleme, Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.

DİĞER ADIMLAR

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan diğer değişiklikler de şöyle:

-TAŞIT SÖZLEŞMESİ: Tüzel kişiliklerle de e-devlet üzerinden taşıt ve acente sözleşmesi yapılabilecek.

- SERVİSLER: Servis taşımacılığı yapan firmalara yönelik 100 kilometre koşulu kaldırıldı. Servis taşımacılığı yapan D4 sahipleri için geçerli üç nokta kuralı, her taşıt geçerli olacak.

-SAYISAL TAKOGRAF: Sayısal takograf bildirim zorunluluğu, uluslararası taşımacılar için 2024 yılına ertelendi.