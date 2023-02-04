Kapaklı Uzun Saklama Kabı 1000 cc 34,50 TL
Su Bardağı 3'lü 32,50 TL
Meşrubat Bardağı 3'lü 35 TL
Sos Şişesi 700 ml 15 TL
Merdane 19,50 TL
Yağ Şişesi 750 cc 29,50 TL
Bulaşık Matı 29,50 TL
Kelebek Kapaklı Cam Şekerlik 24,50 TL
Kapaklı Taşınabilir Kek / Börek Fanusu 39,50 TL
Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 10,50 TL
Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 32 cm 129 TL
Patisserie Büyük Servis Tabağı 32 cm 49,50 TL
Melis Çay Seti 12 Parça 109 TL
Çelik Saklama / Karıştırma Kabı 24 cm 109 TL
Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 4 Litre 59 TL
Kek Kalıbı Çeşitleri 55 TL
Dekorlu Pasta Tabağı 20 cm 169 TL
Krema Pompası 15,50 TL
Hamur Porsiyonlayıcısı 1 Litre 55 TL
Un Eleği 600 ml 19,50 TL
Retro Servis Maşası 39,50 TL