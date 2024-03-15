BİM'e çekme karavan geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM'e çekme karavan geliyor... Salı ve Cuma günleri yayımlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çekme karavandan, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 20 - 22 Mart kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel 19 - 20 Mart kataloğu ile fiyat listesi...
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7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi: 13.499 TL
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Polosmart Akıllı Saat 249 TL
Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL
Telefon / Tablet Standı 79 TL
Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL
Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL
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Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL
Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL
Kumtel Sprey Mop 1.599 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL
Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL
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Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL
Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL
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Metal Mutfak Rafı 999 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL
Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL
Katlanır Alüminyum Kamp Masası 799 TL
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Philips Sakal Düzeltici 479 TL
Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL
Newton Denge Topları 149 TL
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