BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da pekçok indirim fırsatı yer alıyor. BİM'de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünler arasında Keysmart derin dondurucu, Samsung J4 plus cep telefonu, Dijitsu mini buzdolabı gibi ürünlerin yanı sıra Smart drone ve pek çok mutfak gereci ile tekstil ürünü yer alıyor. BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 19 TEMMUZ

Keysmart Derin Dondurucu 1399 TL