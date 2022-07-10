BİM'de 12 Temmuz Salı günü; 8 bölmeli çok amaçlı dolap, fakir erkek bakım seti, dijital baskül, kafa lambası, bahçe plaj şemsiyesi, pijama takımları, çift ve tek kişilik yatak örtüsü, oyuncak çeşitleri ve daha birçok ürün alıcılarıyla buluşacak. İşte 12 - 15 Temmuz BİM indirimli ürünler listesi...