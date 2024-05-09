Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.264,43 %0,16
        DOLAR 32,2322 %-0,06
        EURO 34,6523 %-0,08
        GRAM ALTIN 2.396,75 %0,15
        FAİZ 44,72 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 28,70 %1,21
        BITCOIN 61.381,00 %-0,31
        GBP/TRY 40,2509 %-0,18
        EUR/USD 1,0729 %-0,18
        BRENT 84,08 %0,60
        ÇEYREK ALTIN 3.918,64 %0,14
        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel kataloğu 10 Mayıs Cuma 2024: BİM'e benzinli ATV geliyor! BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler var? - Alışveriş Haberleri

        BİM'e benzinli ATV geliyor! 10 Mayıs Cuma BİM aktüel kataloğunda neler var?

        BİM'in 10 Mayıs günü getireceği aktüel ürünler listesi belli oldu. Bu hafta zincir markete benzinli ATV, air fryer, e-bike, mutfak ve tekstil ürünleri gibi farklı ürünler geliyor. İşte, 10 Mayıs Cuma BİM aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 09:06 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM aktüel kataloğu 10 Mayıs... BİM'e yarın farklı kategoride birçok ürün geliyor. Benzinli ATV, e-bike başta olmak üzere çeşitli mutfak aletleri, nevresi takımları, çocuk kaydırağı gibi ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte, 10 Mayıs Cuma BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

          BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 10 MAYIS CUMA

          Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL

          Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL

          Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL

          Braun Blender Seti 1. 799 TL

          Philips Air Fryer 6.199 TL

          Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL

          3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL

          Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL

          Desenli Katlanır Masa 499 TL

        • 2

          Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL

          Abs Büyük Boy Valiz 729 TL

          Abs Orta Boy Valiz 629 TL

          Abs Küçük Boy Valiz 529 TL

          Kadın Fitilli Kapri Pijama Takımı 185 TL

        • 3

          Hisar Optima Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 219 TL

          Hisar Optima Çay Kaşığı 6'lı 149 TL

          Hisar Ptima Tatlı Kaşığı / Çatalı 6'lı 179 TL

          Benante Emaye Kızartma Tenceresi 299 TL

          Benante Desenli Çaydanlık 499 TL

          Benante Şık Termos 599 TL

          Benante Kahvaltı Seti 439 TL

          English Home Fincan Seti 229 TL

          English Home Kahve Yanı Bardak 6'lı 99 TL

          Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 159 TL

        • 4

          BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

          Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 499 TL

          Vileda Spina Ultra Sistem Yedek Paspas 59 TL

          Standlı Sıvı Sabunluk Seti 2'li 349 TL

          Okyanus Sıvı Sabunluk Çeşitleri 39,50 TL

          Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 349 TL

          Bonera Fırın Tepsisi 329 TL

          Chef's Tava Seti 2'li 349 TL

          Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 249 TL

          Metal Patates Soğan Kovası 129 TL

          Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 55 TL

        • 5

          Katlanabilir Kaydırak 649 TL

          Star Tahterevalli 549 TL

          3 Tekerlekli Smart Bisiklet 449 TL

          Salıncak 349 TL

          Sürtmeli Şehir Araçları 119 TL

          Renkli Hulahop 55 TL

          Basket Potası ve Top Seti 159 TL

          Oyuncak Kamyon Seti

        • 6

          Elit Rattan Masa 1.199 TL

          Ares Rattan Koltuk 549 TL

          Nibras Koltuk 219 TL

          Örgü Tabure 89 TL

          Rubi Çocuk Koltuğu 89 TL

          Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

          SGS Kalın- Mum Silikon 79 TL

          Peçko Tütsülük & Palosanto Set 159 TL

          Premium Gaz Lambası 399 TL

          Akım Korumalı Priz 3 USB 199 TL

          Jolie Tek Kanat Sineklik 29,90 TL

          Jolie Çift Kanat Sineklik 49 TL

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu
        ŞOK aktüel ürünler kataloğu
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        Böyle dönüş görülmedi!
        Böyle dönüş görülmedi!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        İngiliz kız, 'çığır açıcı' bir gen tedavisi ile ilk kez duymaya başladı
        İngiliz kız, 'çığır açıcı' bir gen tedavisi ile ilk kez duymaya başladı
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Fırtına finale 4 golle çıktı!
        Fırtına finale 4 golle çıktı!
        Habertürk Anasayfa