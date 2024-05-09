BİM aktüel kataloğu 10 Mayıs... BİM'e yarın farklı kategoride birçok ürün geliyor. Benzinli ATV, e-bike başta olmak üzere çeşitli mutfak aletleri, nevresi takımları, çocuk kaydırağı gibi ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte, 10 Mayıs Cuma BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 10 MAYIS CUMA

Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL

Kuba Speedlight Pro İnce Teker E-Bike 17.999 TL

Rookie 20 Jant 21 Vites Amortisörlü Venti 3.199 TL

Braun Blender Seti 1. 799 TL

Philips Air Fryer 6.199 TL

Kumtel Air Fryerli Mini Fırın 2.999 TL

3 Kapaklı Beyaz Gardırop 2.499 TL

Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL

Desenli Katlanır Masa 499 TL