ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda filtre kahve makinesi var!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 8-14 Mayıs tarihleri arasında ŞOK kataloğunda türk kahve makinesi, tost makinesi, çay makinesi, yoğurt süzme aparatı yer alıyor. İşte indirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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ŞOK aktüel ürünler indirimli liste halinde yayınlandı. Anneler Günü’ne özel indirimlerin yer aldığı ŞOK kataloğunda ayrıca filtre kahve makineside dikkat çekiyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 8 -14 Mayıs 2024
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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 1.099 TL
Homend Grilliant Tost Makinesi 1.599 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL
Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
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3'lü Bambum Piramit Döküm Sahan Set 599 TL
Bambum Lara Sea / Golf Fincan Takımı 599 TL
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Cambu LilAmor Bambu Kapaklı Cam Demlik 199 TL
Cambu LilAmor Line Serisi Cam Tencere 399 TL
3'lü Bambum Kesim Sunum Tahtası 299 TL
200 ml Cambu Bambu Sunum Tabaklı Çift Cidarlı Cam Kupa 99,95 TL
Döküm Kek Kalıbı 299 TL
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