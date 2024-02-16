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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 20 Şubat 2024 kataloğu: Bakım ürünleri kampanyası! Bu hafta BİM katalog indirimli ürünler listesi fiyatları - Alışveriş Haberleri

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 20 Şubat 2024 BİM indirimli ürünleri

        BİM 20 Şubat 2024 aktüel kataloğu yayımlandı. Sınırlı stoktaki pek çok farklı ürün alıcısıyla buluşuyor. 20 Şubat 2024 BİM kataloğunda; kişisel bakım ürünleri kampanyaları dikkat çekiyor. Bu hafta BİM'de temizlik ürünlerinden atıştırmalıklara, dekorasyondan makyaj malzemelerine kadar onlarca ürün raflardaki yerini alıyor. İşte, 20 Şubat 2024 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:14
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        • 1

          BİM zincir marketlerde her salı ve cuma günleri aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler müşterileriyle buluşuyor. Bu hafta salı günü raflardaki yerini alacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 20 Şubat 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

          BİM AKTÜEL 20 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

          Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması - 138,50 TL

          Ülker Biskrem Kakaolu - 19,75 TL

          Ülker Çokoprens - 29 TL

          Şölen Biskolata Pia Red Velvet - 26 TL

          Nestle Damak Ala Antep Fıstıklı Sütlü Çikolatalı Gofret - 19,50 TL

          Patiswiss Orman Meyve Dolgulu Çikolata - 49 TL

          Züber Yer Fısıklı Gronola Bar - 32,50 TL

          Miskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye - 42,50 TL

          Yudum Ayçiçek Yağı - 171,75 TL

        • 2

          Omo Toz Deterjan Active - 319 TL

          Bingo Soft Yumuşatıcı - 105 TL

          Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket - 239 TL

          Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi - 47,50 TL

          Cillit Bang Lavabo Açıcı Jel - 59,50 TL

          Naturalove Elektronik Ayak Törpüsü - 289 TL

          Naturalove Buz Küresi - 78,50 TL

          Naturalove Titreşimli Silikon Yüz Yıkama Aleti - 349 TL

        • 3

          Kadın Crop - 99 TL

          Kadın Slip - 62,50 TL

          Dream Air Mum - 65 TL

          Tayt Normal-İspanyol Paça - 179 TL

          Naturalove Makyaj Çantası - 95 TL

          Golden Rose Endless Lashes Maskara - 79,50 TL

          Golden Rose Oje - 27,50 TL

          Golden Rose Lipgloss - 79,50 TL

          Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul - 69,50 TL

          Sempatic Ekoseli Toka - 19,50 TL

        • 4

          BİM AKTÜEL 21 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

          Keysmart Nofrost Buzdolabı - 11.999 TL

          Keysmart Buzdolabı - 9.999 TL

          Keysmart Çamaşır Makinesi - 8.999 TL

          Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.299 TL

        • 5

          BİM AKTÜEL 23 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

          Casilli Termal Tayt - 99 TL

          Abs Küçük Boy Valiz - 499 TL

          Fitilli Pantolon - 69 TL

          Cotton Collection Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti - 429 TL

          Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 199 TL

          Erkek Çocuk Sweatshirt - 89 TL

          Seyahat Çantası - 159 TL

        • 6

          Philips Süpürge - 4.499 TL

          Toshiba Dijital Mikrodalga - 2.999 TL

          Luxell XXL 7.5 L Fastfryer - 2.499 TL

          Kiwi Buharlı Kırışık Giderici - 999 TL

          Kiwi Baharat Öğütücü - 219 TL

          Kiwi Otomatik Göğüs Pompası - 499 TL

          Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı - 629 TL

          Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak - 6.999 TL

        • 7
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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