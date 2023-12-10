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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM aktüel 12-15 Aralık 2023 kataloğu ürünleri: Bu hafta Salı ve Cuma kampanyaları ile BİM katalog indirimli ürünler - Alışveriş Haberleri

        BİM 12-15 Aralık 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı!

        BİM aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. Bu haftaki 12-15 Aralık 2023 Cuma BİM kataloğunda televizyondan cep telefonuna, dik süpürgeden çeşit çeşit ısıtıcıya kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. İşte BİM 12-15 Aralık 2023 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 10.12.2023 - 15:51
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        • 1

          BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 12-15 Aralık 2023 BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

          BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2023 KATALOĞU

          Mutlu Makarna Çeşitleri 14,50 TL

          Torku Buğday Unu 5 kg 67,50 TL

          İncir Ekstra Yumuşak 150g 39,50 TL

          Patiswiss Dolgulu Hurma Topu Çeşitleri 24,50 TL

          Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 39 TL

        • 2

          Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 119 TL

          Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 42,50 TL

          Master Potato Patates Cipsi 39,50 TL

          Doritos Turca Mısır Cipsi 35 TL

          Meysu Gazlı İçecek Kola 2,5 L 27,50 TL

          Cafe Crown Sıcak Çikolata 400 g 79,50 TL

          Patiswiss Limonlu Cheesecake Dolgulu Çikolata 240 g 42,50 TL

          Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 99 TL

        • 3

          Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 219 TL

          Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 katlı 32'li 129 TL

          Maylo Bütçem Kağıt Havlu 2 katlı 12'li 90 TL

          Mr.Green Temizlik Bezi Seti 85 TL

          Slazenger Deodorant 150 ml 65 TL

          Topuz Fırçası 45 TL

          Johnson's Baby 500 ml 39,75 TL

        • 4

          BİM AKTÜEL 15 ARALIK 2023 KATALOĞU

          Dijitsu 55 İnç UHD Webos TV 9.499 TL

          Dijitsu 43 İNÇ FHD Android Smart TV 5.699 TL

          Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.899 TL

          Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL

          Kumtel Çİft Yönlü Isıtıcı 629 TL

          Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL

          Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

          Kumtel Dikey Isıtıcı 979 TL

          House Pratik Dinamolu El Feneri 39 TL

        • 5

          Çaydanlık 439 TL

          Chef's Karnıyarık Tenceresi 189 TL

          Chef's Tava 119 TL

          Keramika Dekorlu Çay Fincan Seti 179 TL

          Keramika Jumbo Kupa 490 cc 27,50 TL

          Lav Nez Çay Bardağı 175 cc 59 TL

          Kelebek Kurutmalık 61x183x118 cm 269 TL

          Ütü Masası 38x141x92 cm 379 TL

        • 6

          Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL

          Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL

          Ekose Pijama Takımı Erkek 259 TL

          Armürlü Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 149 TL

          2'li Flanel Yastık Kılıfı 69 TL

          Ekose Pijama Takımı Kadın 269 TL

          Letoon Trekking Bot Erkek 349 TL

        • 7

          Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 159 TL

          Sopalı Pelüş At 100 cm 229 TL

          Luna'nın Park Seti 199 TL

          Zor Çark Oyunu 39,50 TL

          Oyuncak Hamburger Sandviç Seti 39,50 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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