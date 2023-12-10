BİM 12-15 Aralık 2023 aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı!
BİM aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. Bu haftaki 12-15 Aralık 2023 Cuma BİM kataloğunda televizyondan cep telefonuna, dik süpürgeden çeşit çeşit ısıtıcıya kadar pek çok indirimli ürün yer alıyor. İşte BİM 12-15 Aralık 2023 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
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BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 12-15 Aralık 2023 BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 12 ARALIK 2023 KATALOĞU
Mutlu Makarna Çeşitleri 14,50 TL
Torku Buğday Unu 5 kg 67,50 TL
İncir Ekstra Yumuşak 150g 39,50 TL
Patiswiss Dolgulu Hurma Topu Çeşitleri 24,50 TL
Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 39 TL
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Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 119 TL
Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 42,50 TL
Master Potato Patates Cipsi 39,50 TL
Doritos Turca Mısır Cipsi 35 TL
Meysu Gazlı İçecek Kola 2,5 L 27,50 TL
Cafe Crown Sıcak Çikolata 400 g 79,50 TL
Patiswiss Limonlu Cheesecake Dolgulu Çikolata 240 g 42,50 TL
Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 99 TL
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Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 219 TL
Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 katlı 32'li 129 TL
Maylo Bütçem Kağıt Havlu 2 katlı 12'li 90 TL
Mr.Green Temizlik Bezi Seti 85 TL
Slazenger Deodorant 150 ml 65 TL
Topuz Fırçası 45 TL
Johnson's Baby 500 ml 39,75 TL
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BİM AKTÜEL 15 ARALIK 2023 KATALOĞU
Dijitsu 55 İnç UHD Webos TV 9.499 TL
Dijitsu 43 İNÇ FHD Android Smart TV 5.699 TL
Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.899 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL
Kumtel Çİft Yönlü Isıtıcı 629 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 979 TL
House Pratik Dinamolu El Feneri 39 TL
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Çaydanlık 439 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 189 TL
Chef's Tava 119 TL
Keramika Dekorlu Çay Fincan Seti 179 TL
Keramika Jumbo Kupa 490 cc 27,50 TL
Lav Nez Çay Bardağı 175 cc 59 TL
Kelebek Kurutmalık 61x183x118 cm 269 TL
Ütü Masası 38x141x92 cm 379 TL
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Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL
Ekose Pijama Takımı Erkek 259 TL
Armürlü Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 149 TL
2'li Flanel Yastık Kılıfı 69 TL
Ekose Pijama Takımı Kadın 269 TL
Letoon Trekking Bot Erkek 349 TL
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Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 159 TL
Sopalı Pelüş At 100 cm 229 TL
Luna'nın Park Seti 199 TL
Zor Çark Oyunu 39,50 TL
Oyuncak Hamburger Sandviç Seti 39,50 TL