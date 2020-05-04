BİM A101 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 5 Mayıs'a kadar geçerli olacak ŞOK market kataloğunun ardından, 2 Mayıs'da başlayıp 8 Mayıs'da sona erecek A101 kataloğu ve 5 Mayıs'ta başlayacak BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz