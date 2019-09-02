Her hafta müşterilerine kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da müşerilerinin karşısına teknolojik ürünler ile çıkacak. BİM 6 EYLÜL 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler var. Notebook, kulaklık, laptop çanta, yazıcı ve kablosuz mouse olmak üzere bir çok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte BİM 6 Eylük aktüel ürünler kataloğu...