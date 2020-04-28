28 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİM aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimlerden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 - 2 - 3 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle BİM aktüel ürünleri 29 Çarşamba günü yani yarın satışa çıkacak. BİM'de farklı kategoride çok sayıda üründe indirim imkanı yer alıyor. BİM 29 Nisan 2020 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 29 NİSAN ÇARŞAMBA
Dijitsu 50″ UHD Uydu Alıcılı Led TV 1799 TL
Meizu M10 Cep Telefonu 1199 TL
Dijitsu Mikrodalga Fırın 329 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 499 TL
Fakir El Mikseri 89,90 TL
Philips Powerlife Buharlı Ütü 199 TL
Relaz Büyük Boy Termos 249 TL
Fakir Ekspress Türk Kahvesi Makinesi 229 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 59,90 TL
Arzum Saç Maşası 75 TL
Singer El Dikiş Makinesi 49,90 TL
Schwartz Saç Kesme Makinesi 75 TL
Kazak Tüyü Toplama Makinesi 29,90 TL
Arzum Saç Düzleştirici 129 TL
Philips Epilatör 109 TL
4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 179 TL
Metal Banyo Organizeri 15,90 TL
Masa Üstü Organizeri 3,50 TL
Magic Askı 2,50 TL
Fotoğraf Albümü 12,90 TL
Casilda Home Kapitoneli Lüks Yatak Örtüsü Seti 109 TL
Trend Yolluk 44,90 TL
Anne Tokalı Terlik 19,90 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 47,50 TL
Kadın Yanı Şeritli Tayt 16,90 TL
Yüksek Taban Kadın Spor Ayakkabı 39,90 TL
Kadın Keten Taşlı Ayakkabı 16,90 TL
Erkek Günlük Ayakkabı 17,90 TL
Pilsan Kontrollü Bisiklet 99 TL
Sluban Eğlenceli Bloklar 19,90 TL
Oyuncak Mutfak ve Tamir Seti çeşitleri 34,90 TL
Manyetik Puzzle Zeka Oyunu 9,95 TL
Kinetik Oyun Kumu Seti 14,90 TL
Pijama Kulübü Serisi Çocuk Kitapları 1,50 TL
Oyuncak Güzellik Salonu 24,90 TL
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