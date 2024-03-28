BİM aktüel 29 Mart 2024... BİM'e bu Cuma günü birbirinden farklı birçok aktüel ürünü geliyor. Aralarından en ilgi çekeni ise 18 bin TL'den satışa çıkacak olan katlanabilir elektrikli bisiklet. Bunun dışında özellikle kedi sahipleri için de birçok işlevsel ürün raflarda yerini alacak. İşte, 29 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

BİM 29 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Queen Rattan Koltuk 219 TL

Merdiven 499 TL

Metal ayaklı katlanır masa 699 TL