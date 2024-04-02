Mehmet Ayan yazdı: Hataya yer yok!
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 31. hafta maçında Hatayspor'u evinde 1-0 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan mücadeleyi değerlendirdi
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17 Mart Pazar günü 18.00’de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında biten maçtan 386.5 saat sonra sahaya çıkan Galatasaray için kötü futbol harika sonuç.
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Ligde yenilgi aldığı tek takım olan Hatayspor önünde ilk 15-20 dakikalık oyununu genele yansıtamayan ev sahibi zaman zaman zorlandı.
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Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu’nu belki rotasyon, belki forma adaleti, belki taktik, belki de sarı kart sınırında olmasından ötürü on bire koymamıştı.
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Hocaların 11 tercihlerini eleştirmek adetim değildir. Maça müdahaleleri, oyun içi formasyonları, taktik anlayışları tamam da… 11 tercihlerinde aklıma o klasik cümleler gelir takılır… “7 gün 24 saat onlarla hoca birlikte…’
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Hocanın Kerem A. tercihini eleştiremem ama Kerem’siz oyunun da kekremsi olduğunu da kabul edelim. Çünkü Kerem yoksa sürpriz de yok G.Saray’da…
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Öndeki dörtlüye baksana ICARDI-ZAHA-HAKİM-MERTENS… Kim istemez! Ama oyun çıkmıyor işte kimi zaman…
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Oyun, Kerem’in dağıtıcılığına ihtiyaç duyuyor. Bunu her daim olumlu manada söylemek güç. İzmitli çocuk, bazen diz de dövdürüyor yaptıklarıyla… Lakin onsuz öne topu taşımakta güçlük çekiliyor.
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Vakı-a Barış Alper sağ bekte olunca… İyice hantala bağlıyorsun ilerideki oyun merkezini… Kerem D. ve Torreria’dan da 8’leşmiş katkılar gelmeyince 1-0 sonrası ecel teri…
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Okan hocanın maç sonunda dediği gibi 19 şutta 2 isabet olmaz! Kalitesinin altında oynadı G.Saray!
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Hatayspor yeterince mücadele etti. Gücü nispetince iyi oynadıklarını düşünürüm. G.Saray’a her kornerde (gol dahil), kafa vurdurmalarını çözemedim.
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Sarı-kırmızılılar birinde ikinci golü bulsa selametle… Maç başka yere giderdi… Oyunları diri, mücadeleleri kavi…
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Bu saatten sonra gerek şampiyonluk yarışında, gerek kümede kalma mücadelesinde kimse takımından güzel futbol beklemiyor. Üç puanı al oyna devam.
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Hatay maçı 386.5 saat sonra çıkılan ve kazanılması gereken maçtı; öyle de oldu.
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Bundan gayrısı Lucescu’nun 18 maçlık iç sahada maç kazanma rekorunu 19.maç ile kıran OKAN BURUK’un sorunu…
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Çekirgenin sıçramadığı zamanlar olabilir. 500.maçındaki Muslera’ya da baki selam.
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