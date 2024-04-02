30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?

Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi (YRP) 2, Büyük Birlik Partisi (BBP) 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

30 büyükşehir belediye başkanlığında ise CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından büyükşehir belediye başkanlarının kim oldukları kadar meslekleri de merak konusu oldu. İşte 30 büyükşehir belediyesini kazanan isimler ve meslekleri...