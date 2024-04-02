30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
Türkiye'de 31 Mart Pazar günü sandık başına giden 48 milyon 256 bin 117 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirledi. Kesin olmayan sonuçlara göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığında CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. Büyükşehir belediye başkanları arasında 7 mühendis, 6 avukat ve 5 siyasetçi bulunuyor. İşte 30 büyükşehirin belediye başkanları ve meslekleri...
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Türkiye'de 31 Mart Pazar günü sandık başına giden 48 milyon 256 bin 117 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirledi.
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi (YRP) 2, Büyük Birlik Partisi (BBP) 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.
30 büyükşehir belediye başkanlığında ise CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı.
Sonuçların açıklanmasının ardından büyükşehir belediye başkanlarının kim oldukları kadar meslekleri de merak konusu oldu. İşte 30 büyükşehir belediyesini kazanan isimler ve meslekleri...
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Abdullah Zeydan oldu.
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Ancak Van İl Seçim Kurulu, seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmederek, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Partili aday Abdulahat Arvas'a (fotoğrafta) verilmesine karar verdi.
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BAŞKANLARIN MESLEKLERİ NE?
30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.
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MÜHENDİS BELEDİYE BAŞKANLARI
Mühendis büyükşehir belediye başkanları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler oldu.
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AVUKAT BELEDİYE BAŞKANLARI
Avukat belediye başkanları ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç.
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SİYASETÇİ BELEDİYE BAŞKANLARI
Yüksek Seçim Kurulunun kesinleşen aday listesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'in meslekleri "belediye başkanı", Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mesleği "siyaset bilimci", Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'ın meslekleri ise "siyasetçi" olarak yer aldı.
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DOKTOR BELEDİYE BAŞKANLARI
Doktor belediye başkanları arasında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer bulunuyor.
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İŞ İNSANI BELEDİYE BAŞKANLARI
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın da iş insanı belediye başkanları arasında yer aldı. DEM Parti'den AK Parti'ye geçen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulahat Arvas da iş insanı ve siyasetçi olarak öne çıkan isimler arasında.
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MİMAR BELEDİYE BAŞKANLARI
Mimar belediye başkanları ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan oldu.
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Ancak Van İl Seçim Kurulu, seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın (fofoğrafta) seçilme yeterliliği olmadığına hükmederek mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Partili aday Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi.
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ÖĞRETMEN, TURİZMCİ EKONOMİST VE İŞLETMECİ BELEDİYE BAŞKANLARI
Öğretmen olan Küçük Diyarbakır'da, turizmci Aras Muğla'da, ekonomist Büyükakın Kocaeli'de, işletmeci Alemdar ise Sakarya'da büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.
Öğretmen olan Küçük Diyarbakır'da, turizmci Aras Muğla'da, ekonomist Büyükakın Kocaeli'de, işletmeci Alemdar ise Sakarya'da büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.
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