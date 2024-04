4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı

"AİLEM VE PARTİM HEP ARKAMDA DURDU"

Geçen yıl yapılan genel seçimlerde ikinci sıradan milletvekili adayı gösterildiğini hatırlatan Hülya Gümüş, şöyle devam etti:

"Yaklaşık bir yıl içerisinde iki seçim geçirdik. Bu seçim dönemlerinde başta ailem olmak üzere, partimin tüm kademelerinin büyük emeği vardır. Hep arkamda durdular, bir an olsa bile kendimi yalnız hissetmedim. CHP İlçe Başkanım Ahmet Sedat Oktay, 'Ne olursa olsun arkandayım, bu seçimi kazanacağız' dedi. Partimin tüm kademeleriyle birlikte genel seçimlerde köy köy, yerel seçimlerde mahalle mahalle, ev ev dolaştık. Ziyaret de güzeldi, karşılamalar da güzeldi. Her evden, her partiden oy aldığımın bilincindeyim. Onlara layık bir belediye başkanı olacağım."