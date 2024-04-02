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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Göktaş duyurdu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alımı bayramdan önce yapılacak! - İş-Yaşam Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı! 8 bin personel alınacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceklerini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 22:47 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:15
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        8 bin personel alınacak
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz.

        Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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