REKLAM advertisement1

Fenerbahçe Kulübünün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda, yönetimin sunduğu 4 maddelik önerge, üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 4 maddelik önerge, genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu.

Oy birliğiyle kabul edilen önergeyle Fenerbahçe yönetimi, alınan karar doğrultusunda oylamaya sunulan maddeleri, görev süresi boyunca hayata geçirme yetkisine sahip oldu.

Mevcut yönetimin görev süresinin bitimine kadar tam yetki verilmesi için sunulan önergede, şu maddeler yer aldı:

1- Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya 2023 Süper Kupa maçına futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

2- Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

REKLAM

3- Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek. 4- Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak. ALİ KOÇ KAPANIŞ KONUŞMASINDA CAMİAYA SESLENDİ Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Önümüzdeki sezon gerektiği takdirde bu konuları tekrar adreslememiz gerekirse bir sonraki kurulda tekrar masaya yatıracağız. O zamana kadar hem Süper Kupa’da, hem Türkiye Kupası’nda, hem de FIFA ve UEFA nezdinde gerekli adımları atmak için yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah bu sebepler için bir daha tarih yazmak durumunda kalmayız” dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda kapanış konuşmasını Başkan Ali Koç yaptı. Camiaya seslenen Ali Koç, bir ve bütün olduklarında bu sorunları çok daha çabuk çözeceklerini belirterek, “Bugün bu stada yan sokaktan, Amerika’dan, Avrupa’dan, Uzak Doğu’dan kısacası yurdun ve dünyanın dört bir yanından gelen kongre üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Burada hep birlikte tarih yazdık. Demin de ifade ettiğim gibi yeni başlıyoruz. Bu bataklık ortamına, her geçen gün dibe inen Türk futboluna, mağdur edilen Fenerbahçe’ye daha fazla devam etmemek için hepimize çok büyük görevler düşüyor. Önümüzdeki sezon gerektiği takdirde bu konuları tekrar adreslememiz gerekirse bir sonraki kurulda tekrar masaya yatıracağız. O zamana kadar hem Süper Kupa’da, hem Türkiye Kupası’nda, hem de FIFA ve UEFA nezdinde gerekli adımları atmak için yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah bu sebepler için bir daha tarih yazmak durumunda kalmayız. Öncelikle futbol, sadece futbol paydaşlarının olmalıdır. Türk futbolunun tekrar hak ettiği yere gelmesi için bir manifesto oluşturup açıklayacağız. Bunlara eklenecek çok ama çok şey var. Cesaret, irade ve doğru kadrolar bu işi çözecektir. Tekerleği tekrar icat etmemize gerek yoktur. Pek çok federasyon geçmişte sıkıntılar yaşayıp kendini yeniden keşfetmiş ve dünya futbolunda konuşulur ülkeler haline gelmiştir. Bu futbol aşkı ve imkanlarla neden biz onlardan biri olmayalım? İçiniz rahat olsun diyemiyorum. Şu konuda içiniz rahat olsun, bir ve bütün olduğumuzda bu engelleri çok daha çabuk ve gerçekçi bir şekilde aşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.

KONGREDE NELER YAŞANDI? Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına gerekli çoğunluk olan 22 bin 588'in üzerinde sarı-lacivertli üye katılım sağladı. "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..." Haberi Görüntüle LİGDEN ÇEKİLME OPSİYONU MASADAN KALDIRILDI Ali Koç, kongre üyelerinden gelen talepleri tek tek anlatarak şunları söyledi: "Ligden çekilelim, onu yapalım, bunu yapalım... Ama biz ligden çekilirsek kimin otobüsüne kurşun atacaklar? Biz ne boyun eğeriz, ne de şampiyonluklar, kupalar uğruna inandığımız ilkelerden en ufak taviz vermeyiz. İki alternatifimiz var. Herkes bir alternatife odaklandı. Birisi hiçbir şey yapmamak, biri de futbol faaliyetlerini askıya almak. Biz artık hiçbir şey yapmamaktansa bundan sonraki süreçte itiraz bayraklarını kaldırarak, her gün ölmektense bir gün ölmenin daha iyi bir yol olacağını düşünerek sizlerin huzuruna çıktık. Bugün burada ne sonuç çıkarsa çıksın, biz yönetim kurulu olarak elimizden gelen tüm çabayı, hayata geçirmek için sarf edeceğiz. En uç opsiyonlardan birisi olan ligden çekilme... Hepinizi anlıyorum, 'Bu tiyatronun figüranı olmayalım.' diyorsunuz. En başta da ben söylüyorum ama figüran olmamakla, meydanı boş bırakmak arasındaki dengeyi iyi düşünmek gerekiyor. Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen, tercih edilenler arasında en son opsiyon olarak değerlendirilen, ligden çekilme oldu. Neden ben burada muhatap olduğum adamlarla bir alt ligde muhatap olayım? Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Edin Dzeko'ya, Tadic'e, Mert Hakan'a buradan sesleniyorum; sizin istediğinizi genel kurul da istiyor. Çıkın ne yapacaksanız yapın ve o şampiyonluğu bize getirin."

TÜRKİYE KUPASI'NIN YENİ FORMATINI FENERBAHÇE'SİZ YAPSINLAR Türkiye Kupası’nda 2 sezon mücadele edilmemesi görüşünü de aktaran Koç, “Türkiye Kupası’na en az 2 sezon katılmama düşüncesindeyiz. Ticari gelirler iade edilecek zaten külliyen zarar hepimiz için, o tarafı da önemli değil. Önümüzdeki sezon yeni bir format oluyor Fenerbahçe’siz yapsınlar o formatı” dedi. "Her gece yatarken bizi düşün" Haberi Görüntüle

TRABZONSPOR DEPLASMANI Diğer opsiyonları da kongre üyeleriyle paylaşan Ali Koç, "Trabzon’a faili meçhul olay çözülene kadar maçlara gitmeyelim opsiyonu var. Aklımıza yatan opsiyon. Ancak sadece 3 puan değil, 6 puan eksiliyor. Yarışı olumsuz etkileyecek. Yine U-19 ile gidelim deniyor, ona zamanı gelince bakarız. TFF’nin istifaya çağrılması, imza toplanması isteniyor. Federasyon ve kurulları, anladığımız bir anlamda seçim yapılana kadar federasyonun hiçbir seçimine katılmamamız isteniyor. 1959 öncesi şampiyonluklarımız için derhal komisyon kurulup olumlu-olumsuz cevap verilmesi isteniyor. 2011 Süper Kupa’mızın en kısa zamanda oynanması için Beşiktaş ile hareket ederek hakkımızı gasp edenlerden almamız isteniyor. Yayın havuzundan çıkmamız isteniyor, keşke çıkabilsek 3 misli gelir sağlayabiliriz. Kanunen sıkı sıkıya bağlanmış durum, dolayısıyla mümkün değil” diyerek sözlerini noktaladı. Bu büyük isyanımızın nedenleri! 👇 pic.twitter.com/kw62ZJLIEs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 2, 2024 ALİ KOÇ: BU İSTATİSTİK SİZİ ÖFKELENDİRECEK "Hazırlanan videonuz eminim benim gibi hepinizin duygulanmasına, yeniden öfkelenmesine neden olmuştur. Üstelik bu videoda gördükleriniz yaşadıklarımızın kısa bir özeti! Son bir istatistik paylaşacağım, oradan da ana konumuza geleceğiz. Bu istatistik de sizi öfkelendirecek. Son 5 sene, 5. sene bu sene olmak üzere 30. hafta itibariyle puan durumu. İki tablomuz ise son on sene, onuncu bu senenin 30. haftası olması itibariyle. Bu tablo, son 5 senedeki takımların, şampiyon olmuş takımların puanlarını gösteriyor. Hepsi 178 maç yapmış. Bu tablodaki 5 takımdan sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok bu süreçte!

10 seneye bakalım, bu sezon dahil on sezon. Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanı almış. Bu on senede Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Başakşehir ve Trabzonspor 1 olmak üzere 9 şampiyonluk 4 takım arasında paylaşılmış. Fenerbahçe yine şampiyon olamamış." Kadıköy'de tarihi kongre! İşte o anlar EROL BİLECİK'İN AÇILIŞ KONUŞMASI Toplantıda açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, tarihe geçen bir gün yaşandığını, çoğunluğun sağlanması için gereken sayıyı da geçtiklerini vurguladı. Gayrettepe'de yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bilecik, sözlerine şöyle devam etti: Pendikspor ve Murat Özkaya tepkisi! "Bugünü iyi not edin. İleride bir gün hepinizin bugünü gururla hatırlayacağını 'Ben de oradaydım' diyeceğinizi biliyoruz. Bugün hakkımızı aramak için ayağa kalkacağımız gün. 'Fenerbahçe oyunun içinde ancak yarışın dışında kalsın' diyorlar. Fenerbahçe girdiği her oyuna yarışı kazanmak için girer, alnının teriyle de o yarışı kazanır. Son zamanlarda etkisinin artırıldığını gördüğümüz yaşadığımız bu olaylar, kulübümüzün manevi benliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu gidişata dur demek için bir aradayız. Haksızlıkları sorgulamak ve ortak karar vermek için bir aradayız. Bizi buraya getiren şey, Trabzonspor maçında yaşadıklarımız değildir. Ancak Trabzonspor maçında futbolcularımıza yapılan linç girişimleri bardağı taşıran son noktadır. Her insanın yeter dediği bir nokta var. Bize yapılan haksızlıkları yarına da bırakmayacağız, kimsenin yanına da bırakmayacağız."

YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI UĞUR DÜNDAR SEÇİLDİ Erol Bilecik'in açılış konuşmasının ardından kongreyi yönetmesi için genel kurul başkanlık divanına, aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Uğur Dündar seçildi. Toplantının ana gündem maddesi şu şekilde oldu: "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." 🟡🔵 Fenerbahçe'de tarihi genel kurul öncesi kongre üyeleri tribünlerdeki yerini aldı pic.twitter.com/9T7EIM3fOG — Habertürk Spor (@HTSpor) April 2, 2024 Statta düzenlenecek toplantı öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle futbol A takımı teknik direktörü İsmail Kartal, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde alana giriş yaptı. Ali Koç ve İsmail Kartal'a, futbolculardan Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da eşlik etti. Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerini alan kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı. İsmail Kartal! pic.twitter.com/vCGvCQwwLA — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 2, 2024 HABERTÜRK, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU ÜLKER STADI'NDA TAKİP ETTİ Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul NEDEN KONGRE KARARI ALINDI? TRABZONSPOR MAÇINDA NELER YAŞANDI? * Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti. Yaşanan olaylar, polis tarafından güçlükle kontrol altına alınırken Fenerbahçe kafilesi ise soyunma odasına geçti. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 saat statta ve çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasını bekledi. * Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti. FENERBAHÇE'DEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI * Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul kararı aldı. 2 Nisan'da yapılacak toplantıda Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesi dahil tüm aksiyonların değerlendirileceği belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylı Trabzonspor maçının ardından kulüp televizyonunda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Olayların organize olduğunu belirten Koç, maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI * Maçın ardından yalnızca sahada değil, soyunma odası koridorlarında da büyük olaylar yaşandığı ortaya çıktı. İki takımın teknik heyetleri ve futbolcuları, koridorlarda da birbirine girdi. Bu esnada Fenerbahçe'den Fred'e ve Osayi'ye de saldırıldığı kaydedildi. Nijeryalı sağ bek, arbede sırasında kafasını duvara çarptı ve kısa süreli baygınlık yaşadı. 5 KİŞİ TUTUKLANDI * Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylarda sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.