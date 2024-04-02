Fenerbahçe'de tarihi genel kurul! İşte objektiflere yansıyanlar
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde almış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bugün yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılıyor.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde almış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bugün yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılıyor.
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Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Divan Kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.
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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik yeterli çoğunluğun sağlandığı 22 bin 588 sayısını aştıklarını söyledi.
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İşte tarihi kongreden kameralara yansıyanlar...
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