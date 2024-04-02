Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Üzüm pekmezi faydaları bakın nelermiş… Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı! Üzüm pekmezi neye iyi gelir? İşte faydaları ve zararları

        Üzüm pekmezi faydaları bakın nelermiş… Üzüm pekmezi neye iyi gelir? İşte faydaları ve zararları

        Doğal şeker içeren üzüm pekmezi kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasındadır. Ancak pekmez tüketirken aşırıya kaçılmamalı. Bunların yanı sıra pekmezin, kemik ve saç sağlığını iyileştirdiği, sinir sisteminin işleyişini koruduğu ve yara iyileşmesini hızlandırdığı düşünülmektedir. İşte üzüm pekmezi faydaları ve zararları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Üzüm pekmezi sağlıklı bir besin olarak bilinir. Ancak aşırı tüketildiğinde veya bireyin sağlık durumuna bağlı olarak bazı potansiyel riskler olabilir. Peki üzüm pekmezi neye iyi gelir?

        • 2

          ÜZÜM PEKMEZİ FAYDALARI

          Üzüm pekmezi, üzümlerden elde edilen ve şeker eklenmeden kaynatılarak yapılan doğal bir tatlandırıcıdır. Üzüm pekmezi, içeriğindeki besin maddeleri ve antioksidanlar nedeniyle birçok potansiyel sağlık faydasına sahip olabilir.

          • Antioksidan içeriği: Vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.
          • Demir kaynağı: İçerdiği demir minerali ile vücuttaki demir depolarını destekleyebilir. Demir, kan yapımında ve oksijen taşımasında önemli bir rol oynar.
          • Enerji kaynağı: Doğal şekerlerle hızlı enerji sağlayabilir. Bu nedenle, enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilir.
          • Bağışıklık sistemini güçlendirme: Vitaminler ve antioksidanlar nedeniyle üzüm pekmezi, bağışıklık sistemini destekleyebilir ve genel sağlığı güçlendirebilir.
          • Kabızlık sorunlarına karşı yardımcı olabilir: Lifler sayesinde bağırsak hareketliliğini artırabilir ve kabızlık sorunlarına karşı yardımcı olabilir.
          • Kemik sağlığını destekleme: Mineraller, özellikle kalsiyum ve fosfor, üzüm pekmezinin kemik sağlığını destekleme potansiyeline katkıda bulunabilir.
          • Kanserle mücadele: İçerdiği bazı antioksidanlarla kanserle mücadelede rol oynayabilir.

          Bu faydaların yanı sıra üzüm pekmezi kalori içeriği yüksek bir besindir, bu nedenle tüketilirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.

        • 3

          ÜZÜM PEKMEZİ ZARARLARI

          Üzüm pekmezi, doğal bir tatlandırıcı olmasına rağmen aşırı miktarda tüketildiğinde bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Tüketirken dikkate almanız gereken üzüm pekmezi zararları şu şekildedir:

          • Yüksek şeker içeriği: Üzüm pekmezi doğal olarak yüksek şeker içerir. Aşırı miktarda şeker tüketimi, kilo alımına, tip 2 diyabete ve diğer metabolik sorunlara yol açabilir. Diyabet veya insülin direnci gibi şeker metabolizması ile ilgili sorunları olan kişilerin şeker alımını sınırlamaları önemlidir.
          • Kalori içeriği: Üzüm pekmezi, enerji yoğun bir besindir ve aşırı miktarda tüketildiğinde kalori alımını artırabilir. Bu durum kilo kontrolü için zorluk yaratabilir.
          • Diş sağlığı sorunları: Yüksek şeker içeriği, diş çürükleri ve diş eti sorunlarına neden olabilir. Ağız sağlığını korumak için şekerli gıdaların ve içeceklerin aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.
          • İlerleyen glikoz intoleransı veya diyabet: Yüksek miktarda şeker içeren gıdaların düzenli tüketimi, glikoz intoleransı veya diyabet gibi metabolik sorunların gelişme riskini artırabilir.
          • İshal veya karın ağrısı: Aşırı miktarda tüketildiğinde üzüm pekmezi bazı kişilerde ishal veya karın ağrısına neden olabilir.
          • Mide problemleri: Şeker içeren besinlerin aşırı tüketimi, bazı kişilerde mide problemlerine, özellikle de mide ekşimesi veya reflü sorunlarına yol açabilir.
          • Mineral ve vitamin dengesizliği: Üzüm pekmezi, doğal olarak bazı vitamin ve mineraller içerir. Fakat aşırı miktarda tüketildiğinde dengesiz bir beslenme modeline neden olabilir.
        • 4

          ÜZÜM PEKMEZİ TANSİYONU YÜKSELTİR Mİ?

          Üzüm pekmezi, doğal bir tatlandırıcıdır ve içeriğinde çeşitli besin maddeleri bulunur. Fakat üzüm pekmezi tansiyonu yükseltme potansiyeline sahip değildir. Aslında, üzüm pekmezi içindeki bazı bileşenlerin, özellikle antioksidanların, kalp sağlığını destekleyebileceği düşünülmektedir. Ancak tansiyon kontrolü veya hipertansiyon (yüksek tansiyon) sorunları yaşayan bireylerin herhangi bir besin veya içeceği tüketirken dikkatli olmaları beklenir. Çünkü tansiyon düzenlemesi, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerekirse ilaç kullanımı gibi belirli önlemleri gerektirebilir.

          Tansiyonu etkileyebilecek faktörler geniş bir yelpazede olduğu için, herhangi bir besinin veya takviyenin tansiyon üzerindeki etkilerini değerlendirmek için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

          İdeal olan, tansiyon kontrolü konusunda kişisel sağlık durumunuza uygun bir planı belirlemek ve uygulamak için bir doktor veya beslenme uzmanından profesyonel bir danışmanlık almaktır.

        • 5

          ÜZÜM PEKMEZİ MİDEYE İYİ GELİR Mİ?

          Üzüm pekmezi, içerdiği doğal şekerler, vitaminler ve minerallerle besleyici bir gıdadır. Ancak mide sağlığı ile ilgili her bireyin durumu farklıdır. İnsanların genel olarak üzüm pekmezi tüketmesi mide sağlığına olumlu katkılarda bulunabilir. Fakat bazı durumlarda dikkatli olunmalıdır:

          • Gastrit veya ülser problemleri: Bazı insanlar, gastrit veya mide ülseri gibi mide problemleri yaşayabilir. Bu durumda, asidik gıdaların, özellikle yüksek şeker içeren pekmez gibi gıdaların tüketimi mide rahatsızlığına neden olabilir.
          • Şeker düzenlemesi: Üzüm pekmezi doğal şeker içerir, bu nedenle şeker düzenlemesi sorunları olan kişilerin tüketimini sınırlamaları veya dikkatli olmaları gerekebilir.
          • Aşırı tüketim: Herhangi bir gıdada olduğu gibi, üzüm pekmezi de aşırı miktarda tüketildiğinde sindirim sorunlarına neden olabilir.

          Genel olarak, ılımlı miktarlarda tüketildiğinde üzüm pekmezi sağlıklı bir atıştırmalık olabilir ve içerdiği demir, potasyum ve B vitaminleri gibi besinlerle vücudu destekleyebilir. Ancak bireyin özel durumlarına bağlı olarak tüketim miktarı kişiden kişiye değişebilir.

        • 6

          ÜZÜM PEKMEZİ KAN YAPAR MI?

          Üzüm pekmezi, içeriğinde bulunan demir minerali ve B vitaminleri nedeniyle kan yapımına katkıda bulunabilir. Demir, vücutta hemoglobin üretimi için gerekli bir mineraldir. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve oksijenin taşınmasına yardımcı olan bir proteindir.

          Bununla birlikte, üzüm pekmezi gibi demir içeren gıdaların demir içeriği, genellikle et ve deniz ürünleri gibi hayvansal kaynaklı gıdalardaki demir kadar hızlı emilmez. Bitkisel kaynaklardaki demir (non-heme demir), hayvansal kaynaklardaki demir (heme demir) kadar etkili bir şekilde emilmez. Bu nedenle, bitkisel kaynaklardaki demiri artırmak için C vitamini içeren gıdaların (limon, portakal, domates vb.) tüketilmesi önerilebilir, çünkü C vitamini demir emilimini artırabilir.

          Üzüm pekmezi aynı zamanda B vitaminleri (örneğin, B6 ve B2) içerir, bu vitaminler de genel sağlık ve enerji üretimi için önemlidir. Demir eksikliği veya başka bir sağlık sorunu nedeniyle kan yapımında sorun yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile konuşmak gereklidir. Çünkü demir takviyeleri, demir eksikliği anemisi gibi durumları tedavi etmek için önerilebilir. Ancak dozaj ve kullanımı profesyonel bir sağlık değerlendirmesi gerektirir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
        Karı, koca, yeğen, torun... Hep aynı kaza: 4 ölü!
        Karı, koca, yeğen, torun... Hep aynı kaza: 4 ölü!
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        "Hataya yer yok!"
        "Hataya yer yok!"
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        AK Parti MYK'da neler konuşuldu?
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu
        Batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Forbes, Milyarderler Listesi'ni yayımladı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        "Kirli ittifaklar, çıldırtan kararlar..."
        Habertürk Anasayfa